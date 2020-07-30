吃蝦也要抗藍光？科學家曝「蝦子生前遭遇」：千萬別下肚

▲ 壽司蝦在黑暗中發出螢光。（圖／翻攝自臉書）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

泰國暖武里府一名網友27日在臉書上上傳照片，照片中的壽司蝦在黑暗中發出藍色螢光，網友大呼難道是買到新品。有專家解釋可能是遭到微生物污染，請大家不要食用，並呼籲醫療單位展開調查。

該名網友上傳三張照片，比對光線充足處和黑暗中的不同，可以清楚看到黑暗中壽司蝦發出詭異的藍色螢光，這則貼文被大量轉發。

朱拉隆功大學科學系生物學講師乍薩達博士也回應這組相片，他列出三種可能原因。首先食物可能受到發光細菌感染；或者蝦子在被捕前吃下了浮游生物或發光細菌；也有可能是店家在製作時加入含有磷的化學物質。他強調這些都是個人推測，壽司有可能引起腹瀉或食物中毒，民眾還是要避免食用，等待有關單位的調查。