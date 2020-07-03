3株H1N1新型「豬流感」病毒檢驗出爐　防檢局：台灣已排除

▲防檢局指出，檢驗結果出爐排除國內有新型豬流感病毒。（圖／路透社）



記者許展溢／台北報導

近日有科學家指出，在大陸發現一種由豬隻帶原的新品種流感病毒「G4 EA H1N1」，目前已有豬傳人案例，擔心病毒若進一步突變，可能會引發大規模人傳人。防檢局日前表示，並無直接證據顯示可由豬隻傳染給人類或是人傳，今（3日）指出，檢驗結果出爐排除國內有新型豬流感病毒。

防檢局指出，農委會針對國內自2013年後分離到的3株H1N1豬流行性感冒病毒進行基因定序分析，今檢驗結果出爐，2016年、2019年病毒株其與中國G4 EA H1N1 之HA相似度為72.3～73.1%，2020年檢測之豬流感病毒株，其HA基因與中國G4 EA H1N1 之HA相似度為87.1～87.3%，均不屬於該群病毒，已排除是新型豬流感。

請繼續往下閱讀...



防檢局強調，國內豬場持續進行豬流感監測，豬流感僅是豬隻輕微疾病，病毒不會跑到豬肉，所有豬隻屠宰都要透過防檢局派駐各屠宰場之屠宰衛生檢查人員逐頭進行屠前及屠後檢查，為國人食用肉品安全做好層層把關，請消費者安心享用國產豬肉。

防檢局籲請養豬農民定期施打流感疫苗，並落實勤洗手及佩戴口罩等基礎防護措施，並提升豬場生物安全各項防疫措施，確保養豬農民及豬場豬隻健康狀態。



►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來