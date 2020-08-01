　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

助弱勢團體、改善長照！　吳益政擬推「高雄幣」：錢留高雄

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者洪正達、洪靖宜、黃子倩、陳羿妏／高雄報導

第三屆高雄市長補選政見發表會1日登場，面對高雄市建築師公會理事長鄭純茂、高雄市慈善團體聯合總會理事長張來川、天主教聖功醫院院長楊儀華提問，民眾黨籍吳益政的回應更是呼應其政見，要解決極端氣候，改善路平、滯洪池等建設問題，也大膽提出「高雄幣」的概念，要把錢留在高雄，給予弱勢團體更多幫助，並且運用現有資源，一併解決長照問題。

面對提問「路平成熱門議題，在不合理的採購合約、勞動力不足下，政府似乎重視量的問題，為了讓高雄更美麗，擔任市長的話，要怎解決問題？」，吳益政表示，路平跟水溝通暢是城市基礎工作，高雄現在還不夠的是人行道拓寬，樹穴不夠寬，會遮到廣告，此外極端氣候，高雄很容易40度，已經沒有寒假、冬天，將會改善自行車道，並且讓城市降溫，當年荷蘭設計師前往高雄考察，曾說「高雄is very ugly」，因此他希望能夠讓大家喜歡坐、喜歡等公車，以人本的思維，設計交通工具，去打造高雄市的綠建築，無論是安全、美學、減熱都很重要。

▲高雄市長補選政見會，吳益政。（圖／ETtoday地方中心攝）

▲高雄市長補選政見會，吳益政回應提問。（圖／ETtoday地方中心攝）

再來是身心弱勢團體，一直以來都有人力、經費不足的問題存在，吳益政表示，「高雄窮的只剩土地」首先要解決的，是讓社福團體不再為了土地資本煩惱，將既有建築物出租，以妥善運用社會資源，另外是提出「高雄幣」的概念，高雄志工每年有1200萬小時，免費為高雄服務，透過高雄幣，讓志工可以取得點數，即便沒搭乘公車、輕軌也能拿去繳納停車費，生產過剩的水果也可送出，讓弱勢經濟能循環，賺錢回饋高雄市民，把高雄幣打造成地方貨幣，像是禮券的概念，錢留高雄。吳益政強調，統籌分配款仍是需要立法院、行政院來改。

最後是高齡化社會，「高雄市有900里，卻只有300個老人關懷據點」吳益政認為，部分高齡者其實活動力強，而高雄有很多空間，「把老人關起來也難過」可以讓老人來種植東西，如果政府提供綠建築基金，讓建築外觀綠化，老人還能四處走走，把長照做起來，將內門、旗山等地區納入一環，也能減少年輕人負擔。

吳益政說，建立合作社的概念 ，政府願意訓練鄰居，這樣鄰居就能幫忙照顧老人，等於是現有人力，不用讀到博士，就能利用經濟學概念，將資源穿梭、妥善運用。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
染疫工程師5月已來台！重症醫曝「病毒存活時間」：可能在台感染
熊貓等紅燈「腳踩賓利」狂搖！　他內湖直擊驚呆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李登輝最疼愛的孫女　「巧巧」李坤儀一家四口離開北榮畫面曝光

長照產業化更重要！陳其邁：用靈活手段讓民間資金投資社會福利

「我們不是乞丐！」吳益政推財政自主：高雄有錢…中央跟著賺

助弱勢團體、改善長照！　吳益政擬推「高雄幣」：錢留高雄

陳其邁：當選後召開社福高峰會　「產業帶動經濟成長」解決弱勢資源不足

被網友嘲諷一選再選！陳其邁感嘆：這一路走來…「像極了愛情」

李眉蓁政見會放話了...「我當選會找吳益政當副市長」：陳其邁會有蔡英文安排

高市長補選政見會！李眉蓁再提3300億負債…狂攻陳其邁：對得起高雄市民？

「我是政策控」　陳其邁「若當選」：爭取中央預算提升公共工程品質

陳其邁狠酸：高雄這2年沒發大財「越來越糟糕」　要用2年拚4年！

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

黃明志隔離14天「像住在垃圾堆」　保險套代言找上門「最愛奶茶口味」

IU理想型「秒選呂珍九」成東鎰狂碎念XD　P.O合體《德魯納》社長＆經理：像在夢裡

女戰神拚了！陳玉珍穿低胸洋裝　解放傲人木瓜：這樣比較有桃花？

得知媽媽肚裡是男孩！女娃變臉　秒崩潰大哭：人家只想要妹妹啦

李登輝最疼愛的孫女　「巧巧」李坤儀一家四口離開北榮畫面曝光

長照產業化更重要！陳其邁：用靈活手段讓民間資金投資社會福利

「我們不是乞丐！」吳益政推財政自主：高雄有錢…中央跟著賺

助弱勢團體、改善長照！　吳益政擬推「高雄幣」：錢留高雄

陳其邁：當選後召開社福高峰會　「產業帶動經濟成長」解決弱勢資源不足

被網友嘲諷一選再選！陳其邁感嘆：這一路走來…「像極了愛情」

李眉蓁政見會放話了...「我當選會找吳益政當副市長」：陳其邁會有蔡英文安排

高市長補選政見會！李眉蓁再提3300億負債…狂攻陳其邁：對得起高雄市民？

「我是政策控」　陳其邁「若當選」：爭取中央預算提升公共工程品質

陳其邁狠酸：高雄這2年沒發大財「越來越糟糕」　要用2年拚4年！

根治C型肝炎，醫師圖文解說

Janet老公疫情留台「努力拚做人」　羞喊：隨時有好消息　

徐永明召開公聽會價碼曝！統領富二代豪撒200萬「出席費」　檢：同額交保

富邦盃少棒／英雄惜英雄！林鈞瑋轟王麒翔　相約投捕搭擋

哪個系難讀又低薪？過來人「連環點名」20次　他崩潰：做實驗超花時間

中職／悍象打線出爐　「屠象高手」索沙迎戰羅傑斯盼止對戰3連敗

400架無人機點亮夜空！嘉義絕美水舞秀今晚登場　絢爛燈火超迷人

李登輝最疼愛的孫女　「巧巧」李坤儀一家四口離開北榮畫面曝光

胖柴靠籠子睡太熟！　醒來變「方形吐司臉」回頭笑翻1.4萬人

5種特質的「愛情獨身女」　不用走入婚姻也能幸福

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

政治熱門新聞

李登輝孫女李坤儀一家四口返翠山莊

台北賓館追思李登輝3規定可別犯

韓國瑜現身了！遠赴花蓮致哀　韓粉嗨翻

哀悼照差很大！蔡英文選圖超100分

李登輝病逝「鞭炮聲」原因曝光

徐永明疑涉收賄遭檢調搜索　時力晚間緊急開會決議：最高標準檢視

同意李登輝拔管的是她...疼愛39年淚放手

李茂生：罵李登輝「老賊」的人比狗還不如

國民黨茶壺風暴！陸淑美退群組、曾俊傑辭總召

李登輝有傳人？「5人名單」網選他

快訊／「感謝李登輝栽培」　吳敦義：為國為民，貢獻至大

放李登輝倦容照挨批　柯文哲曝其價值

他曝韓國瑜被罷免後近況：超愜意

李眉蓁：我當選會找吳益政當副市長

更多熱門

相關新聞

陳其邁：當選後召開社福高峰會

陳其邁：當選後召開社福高峰會

高雄市長補選電視政見會於1日登場，針對社福議題，民進黨籍高雄市長補選候選人陳其邁表示，自己如果當上市長，會召開社福高峰會，邀請所有在第一線了解社工的人員來整合社福資源，讓需要幫助的人來得到更多資源；另外也會努力用產業帶動經濟成長，這樣自然而然能分配更多資源照顧身障朋友，達到平衡公平社會。

陳其邁：這一路走來「像極了愛情」

陳其邁：這一路走來「像極了愛情」

高市長補選政見會！李眉蓁：對得起高雄市民？

高市長補選政見會！李眉蓁：對得起高雄市民？

陳其邁：我是政策控

陳其邁：我是政策控

陳其邁狠酸：高雄這2年沒發大財

陳其邁狠酸：高雄這2年沒發大財

關鍵字：

高雄市長補選陳其邁李眉蓁吳益政

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／再增6例境外　指揮中心1400說明

搭捷運耳邊傳來呱呱聲…他低頭一見秒融化！

23歲女遭違停賓士擊落慘死！他坐路旁傻了

正妹雙胞胎愛上同男友「3人行」8年！姊妹輪流激戰

狠愛演宣布停更！坦承團內有問題

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

海軍上士大戰女士官166秒片流出！偷拍士官賠慘了

艾倫遭戳破欺凌員工親口道歉了！高層宣布介入調查

賓士女違規又突開車門　女騎士遭撞卡公車輪下亡

太平洋雙颱？豪大雨擴大炸3天

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

快訊／傳北市銀行員想獨吞15億！台新回應了

斯文男把女友分屍7大塊！被判可教化免死

2020有3衝擊！唐綺陽揭「最後一波」將來

更多

最夯影音

更多
林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」
賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面