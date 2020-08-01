助弱勢團體、改善長照！　吳益政擬推「高雄幣」：錢留高雄

記者洪正達、洪靖宜、黃子倩、陳羿妏／高雄報導

第三屆高雄市長補選政見發表會1日登場，面對高雄市建築師公會理事長鄭純茂、高雄市慈善團體聯合總會理事長張來川、天主教聖功醫院院長楊儀華提問，民眾黨籍吳益政的回應更是呼應其政見，要解決極端氣候，改善路平、滯洪池等建設問題，也大膽提出「高雄幣」的概念，要把錢留在高雄，給予弱勢團體更多幫助，並且運用現有資源，一併解決長照問題。

面對提問「路平成熱門議題，在不合理的採購合約、勞動力不足下，政府似乎重視量的問題，為了讓高雄更美麗，擔任市長的話，要怎解決問題？」，吳益政表示，路平跟水溝通暢是城市基礎工作，高雄現在還不夠的是人行道拓寬，樹穴不夠寬，會遮到廣告，此外極端氣候，高雄很容易40度，已經沒有寒假、冬天，將會改善自行車道，並且讓城市降溫，當年荷蘭設計師前往高雄考察，曾說「高雄is very ugly」，因此他希望能夠讓大家喜歡坐、喜歡等公車，以人本的思維，設計交通工具，去打造高雄市的綠建築，無論是安全、美學、減熱都很重要。

▲高雄市長補選政見會，吳益政回應提問。（圖／ETtoday地方中心攝）

再來是身心弱勢團體，一直以來都有人力、經費不足的問題存在，吳益政表示，「高雄窮的只剩土地」首先要解決的，是讓社福團體不再為了土地資本煩惱，將既有建築物出租，以妥善運用社會資源，另外是提出「高雄幣」的概念，高雄志工每年有1200萬小時，免費為高雄服務，透過高雄幣，讓志工可以取得點數，即便沒搭乘公車、輕軌也能拿去繳納停車費，生產過剩的水果也可送出，讓弱勢經濟能循環，賺錢回饋高雄市民，把高雄幣打造成地方貨幣，像是禮券的概念，錢留高雄。吳益政強調，統籌分配款仍是需要立法院、行政院來改。



最後是高齡化社會，「高雄市有900里，卻只有300個老人關懷據點」吳益政認為，部分高齡者其實活動力強，而高雄有很多空間，「把老人關起來也難過」可以讓老人來種植東西，如果政府提供綠建築基金，讓建築外觀綠化，老人還能四處走走，把長照做起來，將內門、旗山等地區納入一環，也能減少年輕人負擔。

吳益政說，建立合作社的概念 ，政府願意訓練鄰居，這樣鄰居就能幫忙照顧老人，等於是現有人力，不用讀到博士，就能利用經濟學概念，將資源穿梭、妥善運用。