陳其邁：當選後召開社福高峰會　「產業帶動經濟成長」解決弱勢資源不足

記者袁茵／高雄報導

高雄市長補選電視政見會於1日登場，針對社福議題，民進黨籍高雄市長補選候選人陳其邁表示，自己如果當上市長，會召開社福高峰會，邀請所有在第一線了解社工的人員來整合社福資源，讓需要幫助的人來得到更多資源；另外也會努力用產業帶動經濟成長，這樣自然而然能分配更多資源照顧身障朋友，達到平衡公平社會。

高雄市慈善團體聯合總會理事長張來川1日擔任政見會提問人，他質疑，若當選市長，有什麼辦法來照顧弱勢團體？

陳其邁說，如果未來有機會擔任高雄市長，會積極整合包括慈善團體跟家長組成的身障團體，在整個服務資源的過程媒合。舉例來說，高雄相關身障團體，最大問題是資金部分，有些是整個技術或資源媒合部分，沒有足夠資訊，所以需要充分平台，藉由60幾個家長團體或120幾個慈善團體對接，假如能直接媒合，一個認養2或3個，相信有效率的資元平台整合，大幅度解決需要幫助的弱勢團體，或身障朋友基本需求。





▲陳其邁參加高雄市長補選電視政見發表會。（圖／ETtoday攝影中心）

陳其邁提到，高雄市做為直轄市，這幾年存在縣區市區不平衡問題，偏鄉地區社福資源取得更加困難，他擔任市長的話，會更關注整個高雄縣區、偏鄉地區社會福利資源的加速整合，整個資源配給部分，增加更多預算或人力，更積極媒合偏鄉或偏遠地區的社福團體，來提供基本足夠的照護功能。

陳其邁表示，市長同時是身權保障推動小組召集人，若當選市長，會召開社福高峰會，邀請包括高慈總跟社福總，所有在第一線實際了解問題的社工人員，來整合社福資源，讓需要幫助的人得到資源。

另外關於統籌分配款，陳其邁強調，總統蔡英文自民國106年起，高雄預算規模足足增加140億，是六都第一，蔡英文就任後重視解決南北失衡問題，每年平均增加100億的額度，跟中央不是關係好就能爭取到預算，而是整個對於平衡南北差距，地方對於中央整體經濟計畫有充分了解，也要了解國際政經局勢變化。

陳其邁說，大家都看好台灣，未來如果能當上市長，一定會健全財政，吸引更多國際大廠來高雄投資，用產業帶動經濟成長，自然而然能分配更多資源，照顧身心障礙朋友，達到平衡公平社會。