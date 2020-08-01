侯友宜率領眾立委、議員力挺李眉蓁：不要怕！往前衝就對了

▲新北市長侯友宜率領黨籍立委力挺李眉蓁。（圖／李眉蓁競選團隊提供，下同）



記者洪正達／高雄報導

國民黨高雄市長候選人李眉蓁今(1)日晚間很榮幸邀請到新北市市長侯友宜、立法委員吳怡玎、葉毓蘭、廖婉汝、魯明哲、謝衣鳳、鄭正鈐、鄭麗文、新北市議長蔣根煌與新北市議員白珮如、宋雨蓁、洪佳君、林金結、林國春、陳儀君、陳錦錠、黃桂蘭、廖先翔、蔡淑君、新北市黨部主委黃志雄、總幹事陳貞容等人來到高雄一同車隊遊行拜票，爭取市民支持，國民黨秘書長李乾龍、副秘書長謝龍介、高雄市議長曾麗燕、高雄市議員蔡武宏等人陪同。

李眉蓁表示，非常感謝侯市長、蔣議長與貴賓們特地來到高雄，她倍感溫暖。侯友宜對她分享勤勤懇懇的做人道理，他多做、少說，非常踏實，得到市民的認同，讓她十分景仰。侯友宜也對她說，「不要怕，往前衝就對了」，這也讓她深受激勵，她會繼續用她的真性情來對抗對手的假包裝。

侯友宜表示，我們要團結面對這場非常艱辛的選戰，要給李眉蓁溫暖、支持、相挺。人生難免坎坷，沒有人永遠是對的，做錯事坦然面對，虛心接受批評指教，這就是人生的考驗。選舉也是一樣，今天出來選舉，就是要面對向前行，全力以赴，不論輸贏都要打一場美好的選戰。特別是李眉蓁沒選過這麼大的選舉，經驗或許沒別人豐富，但她有單純的心，想把市政做好，拜託大家給眉蓁一個機會，讓她打一場完美的選戰，也希望她能有機會為高雄市民做事。侯友宜在現場更贈送給李眉蓁一個「好菜頭」，象徵選舉好彩頭！

李乾隆表示，有侯友宜的加持，相信李眉蓁逆轉勝的機率非常大。曾麗燕表示，感謝侯友宜為李眉蓁市長選舉加油打氣，李眉蓁的聲量會越來越大，朝當選的路上前進。蔣根煌則說，在侯市長帶領之下，新北市議員團隊來為李眉蓁加油打氣，國民黨公職人員只要在高雄的有一票算一票，一定會逆轉勝。

隨後，李眉蓁與侯友宜一行站上戰車，自競選總部出發，與高雄市民朋友揮手問好，沿路來到瑞豐夜市，在瑞豐夜市親自購買高雄的夜市特色美食，現場人山人海，熱鬧不已。

沿路李眉蓁與侯友宜等人獲得市民熱烈歡迎，路旁不僅有許多民眾騎機車熱情追隨，更有許多熱情民眾把握機會與李眉蓁跟侯友宜等人合影留念，更有許多市民自發性舉起「ok」等手勢，積極表達支持，正如同李眉蓁的選情，越來越熱情洋溢，倒吃甘蔗。

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