誤信滅新冠病毒妙招！韓國人「烤錢」+「洗錢」...害3.4億張鈔票全燒毀

▲韓國銀行統計，今年上半季毀損的紙鈔達3.4億張。（圖／翻攝自韓國銀行）

記者羅翊宬／編譯

新冠肺炎（COVID-19）在全球累積超過1700萬人確診，在疫苗尚未完成研發的狀況下，使各國民眾人心惶惶。韓國銀行最近就發現，由於新冠肺炎的流行，南韓上半季市面流通的鈔票報廢張數比往年同期還要高，調查後發現，有民眾怕病毒透過紙鈔傳播，竟異想天開將鈔票放進洗衣機，甚至有民眾將鈔票放進電子微波爐「加熱」，差點引發火災。

根據韓媒《朝鮮日報》，今年4月住在京畿道安山市的嚴姓民眾，收到5萬韓元面額紙鈔、共計數千萬韓元的奠儀金，沒想到為了滅毒、殺菌，竟然將鈔票權數丟進洗衣機，浸泡在水中的鈔票當場破碎、擠成一團又一團的紙屑，於是只好將鈔票殘骸全數交給韓國銀行兌換，幸好還能換到2292萬5千韓元（約新台幣56萬元），但據知也損失一筆為數不小的金額。

另外，居住在仁川市的金姓民眾，則在今年3月將持有的鈔票放進電子微波爐「烘煮」殺菌，導致鈔票在微波爐內起火燃燒，最後只能拿到韓國銀行兌換，換得524萬5千韓元（約新台幣12萬8792元）。

▲韓國銀行表示，紙鈔完整度未達5分之2，將不予以兌換新鈔。（圖／記者羅翊宬攝）

根據韓國銀行31日發表的統計數據，光是今年上半季就有3億4570萬張鈔票報廢，損失金額達2兆6923億韓元（約新台幣661億元），創下2009年發行5萬韓元面額紙鈔後的最高紀錄。

其中，因濕氣影響而腐爛的紙鈔達4萬2200張；被火災燒毀的紙鈔為3萬7900張；不慎投入洗衣機或碎紙機而毀損的紙鈔則為1萬4300張。

韓國銀行提醒，不是所有毀損的紙鈔都可以順利兌換，只要紙鈔毀損後無法辨識、或完整度未達5分之2，便不予以兌換新鈔。

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