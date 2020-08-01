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「一根石柱心」破解英國巨石陣謎團！科學家証實：地球化學指紋吻合

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▲▼ 巨石陣。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲英國巨石陣號稱最神秘史前遺跡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社

英格蘭威爾特郡巨石陣是全球最神秘的史前遺跡之一，種種謎團縈繞不散，科學家如今已解開巨石陣石材從何而來之謎，而這一切要歸功於在美國保存了數十年之久的核心樣本。

路透社報導，研究人員今天表示，地球化學化驗分析結果顯示，巨石陣的52塊淺灰色砂岩巨石撒森岩（sarsens）中，有50塊與威爾特郡（Wiltshire）馬堡丘陵（Marlborough Downs）邊緣一處名為西伍茲（West Woods）的地點有著共同來源；西伍茲離巨石陣約25公里。

巨石陣據信大約是在西元前2500年建成。石塊中最大的有9.1公尺高，最重的約30噸。

布萊頓大學（University of Brighton）地形學家奈許（David Nash）說：「這些撒森岩組成由標誌性外圓和中央三石塔（兩塊垂直岩石支撐一塊水平岩石）所構成的馬蹄型巨石陣。它們都很巨大。」

奈許領導的研究刊登在「科學先端」（Science Advances）期刊。

▲英國巨石陣每年共吸引百萬人參觀，圖為於夏至當天等待日出的遊客。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國巨石陣每年吸引百萬人參觀，夏至日出時被擠爆。（圖／達志影像／美聯社）

奈許還說：「它們是如何被搬到這處地點仍是各界臆測的謎團。有鑑於這些巨石的大小，它們肯定是被拖行或用滾輪搬運到巨石陣的所在處。我們還不曉得確切路線，但現在至少知道了起點和終點。」

巨石陣中較小的藍岩先前被追溯到250公里外的威爾斯彭布羅克郡（Pembrokeshire），但撒森岩的來源一直無法確認。

根據報導，1950年代晚期進行維護作業時，為了穩定一塊裂開的巨石，而在其中插入一根金屬棒，從中提取到的核心樣本提供了重要訊息。樣本最後給了當時參與相關作業的菲力普斯（Robert Phillips）作為紀念。

奈許說，菲力普斯1977年獲准帶著巨石陣樣本移民美國，在紐約州、伊利諾州、加州生活過，最後落腳佛羅里達州。菲力普斯2018年決定把樣品送回英國進行研究。他已於今年過世。

研究人員分析樣本碎片，建立撒森岩的地球化學指紋，發現52塊撒森岩中，有50塊的地球化學指紋與西伍茲的砂岩完全吻合。

奈許說：「我希望我們的發現，能讓人們更加了解建造巨石陣所付出的巨大努力。」

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