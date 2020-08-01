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高市藍營議員黨團群組爆跳船潮！帶頭退出的副議長陸淑美說話了

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▲▼高雄市議長補選宣誓就職_曾麗燕_李乾龍 。（圖／記者洪正達攝）

▲曾麗燕順利當選議長一職。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議長許崑源墜樓身亡後，高雄市議會補選議長，最後國民黨曾麗燕拿下35票，順利保位成功，但國民黨內茶壺風暴未熄，不僅副議長陸淑美退出黨團LINE群組，就連黨團總召曾俊傑也表示要辭去總召一職，甚至高雄市議員、國民黨中常委黃紹庭也宣布退出議會黨團群組，可見整合依然還有問題。

▲▼高雄市議長補選宣誓就職_曾麗燕_李乾龍 。（圖／記者洪正達攝）

▲副議長陸淑美(左)對於退出群組也發聲明。（圖／記者洪正達攝）

傳出副議長陸淑美退出黨團LINE群組，陸淑美1日一早都未接電話，直到中午時透過臉書回應，她表示：「照說我們國民黨議長剛勝選，應要延續勝選氣氛幫市長輔選加分，怎會在第一時間去爆料？是否是有人身在國民黨，但心不在國民黨，之前故意挑撥離間，將國民黨團離間成『黨部派』、『黨團派』；許多在黨團會議中還在溝通討論的事情，卻被人刻意對外放消息，讓其他政黨及特定媒體知道，反而造成訊息錯亂與錯誤。」

她解釋退出群組原因，是因前陣子因主持議會太忙，耽誤治療多年前車禍引發的舊疾，前天下午左腳痛至不良於行，昨天下午正在治療時，因群組訊息太多，想要安心休養，於是默默退出群組，怎知為何會有人故意將此事拿出來炒作。國民黨要團結，必須先終結這種放話文化。她說：「阿美行得正，坐得正，事實勝於雄辯，完全經得起檢驗。經過此事，阿美也希望那些搬弄是非的人，能夠收手，好好真心為國民黨的市長補選加油打拼，為李眉蓁加油衝刺。」

不過就在陸淑美退出群組後，國民黨高雄市議會總召曾俊傑也發出聲明稿，他表示「成功不必在我！」為了議長補選階段性任務已經達成，過程中所有風風雨雨本人也一肩承擔，並在此聲明辭去黨團總召職務。

▲高雄市議員黃紹庭 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市議員黃紹庭 。（圖／記者洪靖宜攝）

但事情尚未結束，就連國民黨市議員同為中常委的黃紹庭表示，經深思後，決定暫時退出黨團群組，一方面好好地沉澱心情並靜下心來認真思考能為國民黨作些什麼，另一方面也希望喚起黨內同志們一同拋開成見，同心協力向前，以再次找回藍營在港都的榮光。更誠懇地企盼黨中央及市黨部高層們能帶領高雄黨籍議員們及市長候選人李眉蓁同志繼續團結、努力進前，並謙卑地聆聽社會大眾對於國民黨各種殷切期盼的聲音。

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