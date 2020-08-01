國家人權委員會揭牌　蔡英文3期許盼「做國家的良心」

▲國家人權委員會揭牌典禮，蔡英文總統。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

前總統府祕書長陳菊1日正式接掌監察院長，同時也成為首任國家人權委員會主委。總統蔡英文致詞時給了3個祝福與期許，期盼未來國家人權委員會，能延續長期的人權關懷、獨立公正有效的行使職權，做國家的良心；集體努力，完善國家人權委員會各項工作機制；期許國基人權委員會帶著台灣人權的經驗，持續接軌國際，互相交流學習。

蔡英文致詞時表示，從今天開始，監察院的國家人權委員會就要正式運作，這是我國人權保障的里程碑。回顧台灣民主的歷程，國家從限縮、侵害人民的權利，經過長時間努力，才逐漸成為保障人權、促進人權。

蔡英文指出，政府也從成立諮詢性質的委員會，將國際人權公約國內法化，建立國家人權報告審查機制，到現在能設立符合聯合國原則的獨立人權機構，「一路走來要歸功許多人的付出，國家人權委員會揭牌的這一天，要向長期堅持理念的民主前輩致意」；蔡也說，也謝謝民間伙伴、學者專家的倡議與推動與立院的參與。

「因為有這麼多人的共同努力，讓台灣往人權立國的理想又更靠近了一點。」蔡英文說，台灣也因此接軌國際人權體系，把我們對民主自由民主人權的重視分享給國際社會。

「從今天起，國家人權委員會將肩負起許多責任。」蔡英文指出，包括調查人權侵害案件、研究檢討人權政策，提出各類人權報告，倡導人權理念跟推動國內外合作等等，這些任務背後都有共通的精神，就是要在監察院監督的傳統上，進一步的達到人權促進的保障層次，讓國家人權機制更加成熟、深化。

接著蔡英文說，新上任的國家人權委員可說是任重道遠，同時也表達3個祝福與期許：

第一：延續長期的人權關懷、獨立公正有效的行使職權，做國家的良心。院長跟每一個委員都對抗人權的壓迫，有的常年在人權組織服務，也有幾位擔任過總統府人權諮詢委員會委員，希望每個人都帶著過去的經驗與關懷，積極實踐理念。

第二：除了個別委員的關懷，希望大家集體努力，完善國家人權委員會各項工作機制，不論是內部的子法規、院際溝通，只有建構明確的制度，才能讓促進人權的工作長久穩定持續下去。

第三：期許國基人權委員會帶著台灣人權的經驗，持續接軌國際，互相交流學習，讓台灣因對人權的重視，對帶來獨特的貢獻。

最後蔡英文強調，雖然立院將成力修憲委員會，不論未來國體制如何轉型，保障人權、促進人權、接軌國際人標準將是政府不變的目標，「希望台灣人權之路大步向前走」。