北港鎮安宮騎福進香活動　警預防犯罪宣導

▲警方藉由北港鎮鎮安宮「單車當陣頭」進香活動，辦理暑期青春專案宣導活動，希望喜愛騎單車健身並且支持警政活動的青少年朋友們能夠呼朋引伴，以發揮實際宣導效應。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港鎮北港鎮安宮結合宗教與健康環保所舉辦的「騎福進香趣」活動已是第五屆，今（1）日上午在縣議員黃美蘭、北港鎮鎮長蕭永義等人的加油聲中熱鬧出發，北港警分局全程交通疏導，同時宣導青春專案反毒、反霸凌、反飆車、反詐騙、反家暴等，吸引大小朋友熱情響應。

北港鎮鎮安宮「單車當陣頭」進香活動是北港鎮年度盛事之一，從鎮安宮出發前往下崙福安宮，全程約40公里的進香路程，報名參與信眾一年比一年多。雲林縣警察局北港分局表示，警方藉此機會辦理暑期青春專案宣導活動，希望喜愛騎單車健身並且支持警政活動的青少年朋友們能夠呼朋引伴，以發揮實際宣導效應。

北港警分局長王立德呼籲，暑假期間家長應多注意子女行為，尤其是毒品、詐騙、幫派、網路簽賭及色情等問題，家長應多注意關心，發現問題可尋求警方協助。

▲北港鎮鎮安宮「單車當陣頭」進香活動是北港鎮年度盛事之一，從鎮安宮出發前往下崙福安宮，全程約40公里的進香路程，北港警分局全程交通疏導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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