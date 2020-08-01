誆少女胸部一高一低熊抱襲胸　整骨師喊：不要跟媽媽講...下場曝

▲桃園市陳姓男子去年8月到女熟客住家，為其女兒整骨卻趁機熊抱襲胸挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子兼職傳統整復、推拿術等民俗療法治療工作，去年8月中旬到1名女熟客住處，佯稱其女兒眼睛乾澀、心臟有問題為其整骨治療，趁機脫去內衣辯稱「胸部一高一低」，自後方熊抱襲胸嚇壞少女，陳男事後說「不要告訴媽媽」，少女不堪受辱提告；陳男否認犯行，法官審結依對受照護之人利用機會猥褻罪，判處陳男10月徒刑，本案還可上訴。

桃園地院調查，根據少女指控，陳男在她小時候就常看媽媽找陳男按摩、拔罐，她以「叔叔」稱呼陳男，去年8月11日11時許，陳男到家裡拜訪，剛好當天爸媽都不在家，她與陳男一起吃飯，陳男主動幫她把脈，告知少女有眼睛乾澀、心臟方面等問題，因少女近來確實有類似狀況，陳男順勢說幫忙整骨治療。

陳男在少女房間先按摩背部、臀部，復要其轉向正面，雙手從她領口伸入觸碰胸部外側，後來抱住其胸口向上提3、4次，少女覺得不對勁，藉口「感覺比較好了」脫身，但陳男卻以「胸部一高一低」為由，直接將其上衣與內衣脫去，從後方環抱襲其胸口，少女立即撥開陳男的手，以要上班為由趕緊穿上衣服，陳男趕緊離開提醒「妹妹妳長大了，叔叔會再拿藥給妳吃，不要跟媽媽講」，少女等陳男離去後趕緊以Line向哥哥求援並報警處理。

陳男在審訊時否認犯行，辯稱沒有蓄意觸碰少女身體，是背對背伸展脊椎時，女子外衣勾到內衣勾勾，要替其拉開未果，後見少女肩膀有高低差，從後抱住往上提2次，且女子沒穿上衣，當時沒想這麼多…

法官認為，女子對事發過程前後指述一致，且事發前與陳男相處融洽，沒有誣陷陳的動機，不採信陳男之說詞，案發時少女正在接受陳男整骨治療，類似醫療關係受照護之人，法官審結依對受照護之人利用機會猥褻罪，判處陳男10月有期徒刑，本案還可上訴。

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