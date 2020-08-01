模特兒夢碎！自拍裸照參加素描比賽慘遭勒索　網路藏鏡人嗆：你報警啊

▲桃園市高姓女子去年在交友軟體中邀吳姓女子當模特兒，要吳女自拍裸照或影片讓她參加素描比賽，結果吳女遭到以要脅公布裸照。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市高女在交友軟體認識吳女，去年11月邀約吳擔任模特兒，希望吳自拍裸照或影片供其素描參加素描比賽，還同意付出2萬至5萬元報酬，吳女同意後，高女卻進一步要求提供更大尺度裸照遭拒，結果高女威脅將公布吳女裸照，吳女怒而提告；高女辯稱帳號遭盜用，自己也是受害人，桃檢檢視高女提供交友軟體對話截圖佐證，難認高女是真正犯案人，偵結依散布猥褻物品等罪嫌不起訴。

檢警調查，32歲的高姓女子在交友軟體《SAY HI》認識吳姓女子，去年11月28日邀約吳女希望擔任模特兒，以自拍裸照或影片方供其素描後參加素描比賽，願意支付2萬5千元至5萬元不等金額，吳女同意後自拍裸照與影片傳送給高女，高女則以拍攝更大尺度裸露照片或影片遭到拒絕，高女揚言將在交友軟體中散布裸照讓使用者觀賞要脅，吳女怒而提告。

高女在偵訊時否認犯行，辯稱沒有要求吳女傳送裸照或影片，更未揚言要公布裸照等情事，強調自己帳號遭盜用，高女宣稱之前在交友軟體中認識1名任姓男子，當時他在應徵工作，任男則要求她傳送個人證件照片與裸照，後來任男更要求她拍攝更大尺度裸露照片遭其拒絕，任男隨後要脅需花錢買回裸照，她本身也是受害者，高女還提出與任姓男子交友軟體中包括「你有意願收回嗎，賣你3千元」等對話截圖佐證，證明可能遭任男盜用帳號。

桃檢認為，犯嫌利用網際網路真實身分查證不易之特性做案，難以確認該帳號是否為高女所使用；另外，吳女揚言對高女提告，但該帳號竟回覆：「報、現在報、你報阿」等語，毫不擔心為警查緝，似乎有恃無恐，難認高女為本案真正行為人，復查無其他積極證據認為高女有何犯行，因罪嫌不足檢方偵結依散布猥褻物品、加重誹謗罪嫌予以高女不起訴處分。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►臉書質疑韓國瑜東吳大學學歷 專頁管理人挨告妨害名譽獲不起訴

►快訊／桃園垃圾掩埋場「大火延燒600平方公尺」！濃煙狂竄 警消傍晚撲滅火勢

►逼吃老鼠藥再下跪甩巴掌！悲情老公代還千萬賭債仍被凌虐7年 法院判准休妻