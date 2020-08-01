極端爆熱他竟穿3條褲　遇警盤查突抓狂...警辣椒水壓制搜出「突出物」

▲桃園市姜姓男子31日騎車被警方攔查，員警以其褲子鼓起為由要求盤查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市姜姓男子31日傍晚騎車外出，行經桃園區力行路遇上警方攔檢，員警見姜男神情緊張且牛仔褲還鼓起異物，員警要求出示鼓起物品，姜男情緒突然失控，還以三字經辱罵員警，雙方相互推擠拉扯，員警噴灑辣椒水並強力壓制在地，起出褲內夾藏安非他命吸食器，全案依妨害公務、毒品等罪嫌移送桃檢偵辦。

桃園警分局指出，31日下午6時許，中路派出所警員劉維勳、鄭柏彥巡邏經過桃園區力行路，查出40歲姜姓男子發現警方巡邏車出現，刻意放慢速度企圖避開，員警上前攔查，姜男聲稱沒帶證件，但報出身分證字號讓員警查詢。

▲桃園市姜姓男子31日騎車被警方攔查，員警以其褲子鼓起為由要求盤查，雙方拉扯後被壓制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警盤查過程中，姜男神情始終很緊張，仔細查看姜男在大熱天居然穿了至少3條褲子且牛仔褲間有明顯鼓起來，因此詢問：「大熱天穿那麼多條褲子幹嘛？」姜男無法回答，員警還要求姜交出藏放在牛仔褲右側突起物盤查。

▲桃園市姜姓男子31日騎車被攔查，警方在其褲內搜出安非他命吸食器。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此時，姜男突然情緒失控，以三字經辱罵員警，還動手推開員警，員警朝其噴灑辣椒水，再聯手將其壓制在地，搜出牛仔褲裡夾藏安非他命吸食器，警方帶回派出所偵訊，並依妨害公務、毒品危害防制條例等罪嫌將移送桃檢偵辦，並追查其毒品來源。

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