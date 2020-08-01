高屏大橋快車道禁行普通重機車　屏警即日起強力取締…維護交通安全

▲高屏大橋禁止普通重型機車行駛快車道，屏東警方籲勿違規，以免被罰 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

基於行車安全，高屏大橋禁止普通重型機車行駛快車道，但有少數機車騎士上下班交通尖鋒時刻仍然行駛，屏東警分局即日起強力取締，提醒機車騎士不要違規，以免被罰。

高屏大橋是往返高屏地區交通要道，以往因機車道寬度不足，導致車禍事故頻繁，公路總局第三區工程處2019年12月啟動高屏大橋機車道拓寬工程，並於2020年3月份正式完工通車。

轄區的屏東警分局員警說，因上下班尖峰時段車流量較大，政府為保護普通重機車以下車輛駕駛人生命、財產安全，明令禁止普通重機車以下車輛行駛高屏大橋快車道，而近期仍發現有普通重機車為貪圖方便偷偷行駛在快車道上。

警方為防止自小客車與普通重機車發生擦撞造成交通事故，即日起將針對此路段加強普通重機車以下車輛行駛快車道等違規行為取締，請駕駛人勿心存僥倖，警方將加強取締、嚴正執法，以維交通安全，另呼籲普通重機車駕駛之間相互提醒、避免違規受罰。

警方說，普通重機車以下車輛如違規行駛於高屏大橋快車道，將會以違反道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款開罰，處以新台幣900元以上1800元以下罰緩，請普通重機車駕駛人遵守道路標誌指示行駛，不要違規，以維護用路人交通安全。

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