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家庭驟變　長治林旻謙投入栽種紅龍果…供不應求

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▲屏東縣長治鄉青農林旻謙投入種植紅龍果，獲消費者青睞。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣長治鄉青農林旻謙投入種植紅龍果，獲消費者青睞。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長治鄉青農林旻謙，原還在屏科大唸夜校，白天是麵包師傅，因父親驟逝家中大片紅龍果園無人管理，就辭去麵包店工作，一面唸書一面種紅龍果，沒有讓父親失望，除品質提升還獲全國比賽亞軍，紅龍果更銷遍全台超市。

33歲的林旻謙說，父親種紅龍果時間很長，小時候就看父親種紅龍果很辛苦，所以不想留在鄉下，於是去學做麵包，但12年前的突來的變化，「讓我還是回到最熟悉也是陌生的行業」。

他表示，家裏剛開始種檳榔，由於檳榔對環境及健康不好，所以砍除種紅龍果；10幾年前種的人不多價格很好，一顆曾賣200多元，最早是種白肉，直到試驗單位研發出各種不同品種甜度及口感更好的紅龍果，才慢慢改種紅肉的蜜寶，最近陸續改種了大紅品種。

林旻謙指出，種紅龍果有經驗，但技術不夠成熟，所以要經常向專家請益，到試驗單位研習上課，因為好學及改良曾獲全國百大青農，以草生栽培方式，申請到產銷履歷驗證，有身分證的紅龍果，果型碩大果肉甜美有香氣，曾獲全國紅龍果大賽第2名。

他指出，最近淘汰蜜寶老樹改種不用授粉的大紅品種，更方便管理，將株距加寬方便割草，支架改用雙條鐵柱，枝條向兩側延伸，經常修剪老舊枝條，控制一年只開7-8次花，且經常疏果，重視肥培管理下，每顆果實都達1台斤以上。

目前生產的紅龍果以禮盒裝直銷為主，最近在超市銷售，經常供不應求，刻意產期調節到全年都有果實可以上市。

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