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恆春鎮長5人登記補選…競爭激烈　張榮志成立競選總部籲不賄選

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▲參加屏東縣恆春鎮長補選的張榮志成立競選總部， 湧入大批支持者。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲登記參選屏東縣恆春鎮長補選的張榮志成立競選總部， 湧入大批支持者。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮長補選候選人張榮志前晚競選總部成立，現場湧入超過二千位；活動由城西里長蔡芬芳、鵝鑾里長謝春敏、屏東縣議員盧玟欣、網紗里長姚光隆輪流主持，並由牧羊人樂團及在地十個舞蹈社團擔綱演出，場面熱絡，凝聚支持力量。

▲參加屏東縣恆春鎮長補選的張榮志成立競選總部， 湧入大批支持者。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼張榮志致詞、支持民眾。

▲參加屏東縣恆春鎮長補選的張榮志成立競選總部， 湧入大批支持者。（圖／記者陳崑福翻攝）

與會地方人士有國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝立委、國民黨中央政策會副執行長蘇清泉、屏東縣議員林采穎、新埤鄉長林志成、前議員曾瓊慧、沈文傑、洪乾聰、前鎮長尤春共、恆春鎮代尤史經、柯政隆、吳壽宗、恆春鎮農會理事長黃升石、總幹事林順和、恆春區漁會總幹事王銀清及理監事及洪秀柱暨立委陳以信聯合辦公室主任童盛雄、全國旅館公會理事長張榮南、屏東縣旅館公會理事長林貴平、全國青工總會秘書長游家銘、國民黨屏東縣黨部前代理主委林育先、恆春各現任與前任里長、社區理事長、各社團領導人、各宮廟主委暨管委會委員們、張榮志之友會等。

候選人張榮志致詞前，由張氏宗長也是競選總部主委張石成為候選人賢伉儷披彩帶，並由縣黨部主委廖婉汝授戰旗，象徵旗開得勝；高山巖福德宮主委謝登勇致送凍蒜，安泰醫院榮譽院長蘇清泉致送好彩頭，全場最特別的是由恆春豎孤棚常勝軍的在地青年邱建璋致送包中，象徵20-40歲在地年輕力量的祝福。

廖婉汝立委致詞表示，張榮志是一位有經驗，有能力的鎮長人選，值得大家支持，擁有中央服務的經驗，又有在地經營17年的議員經歷，最了解恆春半島的需求，在中央方面，她願意做張榮志的後盾，全力為恆春爭取權益，一起為恆春努力！

蘇清泉表示，張榮志服務不分晝夜，不分黨派，只要是鄉親的事，絕對全力以赴，恆春最需要的就是醫療與觀光發展，在醫療方面，蘇清泉與團隊願意以專業協助恆春的醫療改善，長照體系的推動，產業發展，他也以這次崁頂鄉長補選的投票率51%為例，補選通常投票率會比以往低，懇請鄉親堅定支持張榮志外，更重要的是拉票、催票、固票，讓張榮志順利進入恆春鎮公所，為鄉親服務。

張榮志致詞首先感謝鄉親支持，他說，上次鎮長選舉，因為受到抹黑而落選，但對手因賄選而被判當選無效解職，才有8/22的鎮長補選，他在三山國王廟宣誓，這次鎮長補選，一定乾淨選舉，他呼籲另外4位候選人，這次一起不買票，不抹黑，不造謠，不人身攻擊，打一場乾淨的選戰。

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