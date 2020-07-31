失聯超過50年兩筆友　屏東鹽埔警熱心再度串起友誼

▲屏東縣里港警分局鹽埔分駐所員警鍥而不捨尋找，讓吳婦和黃姓筆友再度有了連結。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港警分局鹽埔分駐所警員方智佳、莊家豪鍥而不捨的查訪，讓長達50餘年未見的筆友再度有了連結，成就一段佳話。

家住雲林縣斗六市的黃民因從事塑膠事業，認識居住於屏東縣鹽埔鄉洛陽村也是同業的現任民防大隊長蔡双喜；兩人工作之餘相談昔日當兵往事，黃民便告訴蔡民其年少從軍時曾結識1名筆友，依稀記得該筆友居住在鹽埔鄉，姓吳，但雙方已50餘年未見，蔡民得知此事後便向當地警方尋求協助。

鹽埔分駐所警員方智佳、莊家豪由黃民提供資料線索得知吳女當年的地址位於鹽埔鄉豐年路段，遂詢問地方耆老，然並無所獲；但湊巧的是方、莊2員返所後恰逢1位民眾來所請求協助，在與民眾閒談時，順便提及是否有聽說1位為吳姓婦人居住在豐年路段上，而該民眾告知鹽中村民興街一帶多為吳姓居民。

方員遂即前往民興街查訪，終於找到吳姓女筆友，而吳女見警來訪提及此事，又驚又喜，心中百感交集，並與警談起陳年往事。

吳女講述其與黃互為筆友，係因黃民當兵時，曾於屏東租屋在她家隔壁，倆人在第一次面後，黃便時常與其互通書信分享軍中趣事，而黃退伍時，吳女也專程至火車站送別，但至此後就未曾聯繫了，雖然黃在離開屏東期間，吳女曾多次想尋找他，但礙於資訊過少，僅知他住在斗六，只能試圖透過友人聯繫，但均未有消息，年復一年，也逐漸淡忘此事了。

警方將黃的聯絡方式提供予吳女後，這長達半世紀的友誼也終於褪去了因時間所累積的塵埃，重新延續。吳女對於熱心的鹽埔警表達最真誠的謝意，表示自己從未想過已放棄的心願會再度被實現，如今因為方、莊2員為民服務的小舉動，讓自己的心充滿了大大的感動。

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