驚險畫面曝！男駕車恍神連環撞　波及5車電線桿也遭殃 …

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潘姓男子自小貨車駕車行經潮州鎮三星路與三城路口時，疑恍神撞斷路旁電線桿，再衝撞路旁一輛停放轎車後，波及前方一輛自小貨車，小貨車受到衝力影響，緩緩衝入停放在旁邊運動公園內3輛轎車，警方據報到場處理，發現現場均無人受傷，潘姓駕駛酒值為零，相關肇事還在調查。

▲屏東縣潘姓男子駕駛貨車，撞及路旁轎、貨車，撞斷電線桿，肇事原因案由潮州警方調查 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼肇事貨車、被撞自小貨車衝入路旁停車場。

屏東縣潘姓男子自小貨車駕車行經潮州鎮三星路與三城路口時，擦撞路旁一輛自小貨車，波及停放在旁邊運動公園內3輛轎車，警方據報到場處理，發現現場均無人受傷，潘姓駕駛酒值為零，相關肇事還在調查。

潮州分局光華派出所於7月30日下午14時15分許，接獲報案在潮州鎮三星路與三城路路口有多車追撞，警方立即調派多名警力到場處理。經初步了解係一名潘姓駕駛白色貨車自潮州鎮三城路南往北方向行駛，行經至三城路某診所前時，不慎撞上路邊一部白色轎車藍色小貨車，並波及停放於運動公園之停車場內另外3部轎車。

警方到場後立即疏導交通，經瞭解現場均無人員受傷，潘姓男子駕駛經警方酒測值為零，由於電線桿被撞斷，造成附近人停電，警方立即通報消防車、台灣電力公司以及清潔隊人員到場協助處理善後，使現場交通迅速恢復順暢。

潮州警分局呼籲，駕駛人行經路口應減速慢行並應注意車前狀況，禮讓行人，由於近日氣象不穩定，常會有午後大雨，用路人在雨天中行駛應開啟大燈、減速慢行及注前車前狀況，以維行車安全。

► Her今天推出「理膚寶水B5全面修復霜」

►二手票券豐富你的生活