屏東婦酒後騎車遭攔查　候詢室等解送突昏迷！送醫搶救不治

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警分局興龍派出所員警，於7月28日上午10時30分執行巡邏勤務，於新園鄉臥龍路段，發現66歲的張姓女子騎機車安全帽帶鬆脫，機車置物箱有兩瓶啤酒瓶，疑似有酒後駕車行為，經員警攔停盤查過程中，發現她身上散發酒味，張女也當場坦承剛喝完酒，經實施酒測酒測值達0.29毫克，超過規定，員警隨即將她帶返所製作筆錄，並依涉嫌公共危險罪移送至偵查隊。

▲屏東縣東港警方對張姓婦人酒測，超過標準，送辦途中昏倒，送醫不治 。（圖／記者陳崑福翻攝）

張女於東港警分局偵查隊候詢室等候解送前往屏東地檢署期間，於13時48分員警發現張女忽然身體不適倒地昏迷，經立即通報119消防隊到場急救，後經送醫搶救，宣告不治，讓警方深表遺憾，已報請檢察官驗屍查明死因。

警方表示，張女只是單純酒後騎乘機車行為，偵辦過程中張女精神狀態及行動能力均與一般民眾相同，並未出現出現明顯異狀；而在偵查隊候詢室內倒地昏迷的第一時間，警方即立刻發現，並通報消防單位前來搶救，送醫急救，惜仍無法救回生命。



東港警分局長謝政憲表示，為了大家行車安全，呼籲民眾酒後不開車、開車不喝酒，共同維護友善安全的交通環境。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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