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用三倍券寵愛家中毛小孩的胃　11大寵物品牌聯合特賣最低只要99元

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柏希菲克（圖／柏希菲克提供）

▲寵物用品業者也鎖定毛小孩的三倍券商機。

圖、文／柏希菲克提供

三倍券話題不斷！除了生活必需品、餐飲或旅行外，「毛小孩」當然更是不容錯過的主要對象！來自美、義、紐等國11大寵物品牌，將於8月1日（六）至8月31日（一）舉辦聯合特賣，讓毛爸媽們不忘替毛孩們謀振興的福利！

精品寵糧 用三倍券一次買好買滿
連續獲得WDJ專業評選推薦、以精工慢火著稱、毛孩飼主一致好評的美國原裝進口「柏萊富天然寵糧」，此次針對全系列犬、貓飼料推出振興優惠。如購買4、5磅小包裝加碼送點心盤、市價超過$250元的一磅飼料更是下殺只要$99元！

暢銷近90年的美國品牌Nutro美士寵物食品，也針對旗下全系列產品祭出超值優惠。趕快把握為您家毛小孩補貨的好機會吧！

義大利寵物食品家族超過50年歷史的精品寵糧「MONGE瑪恩吉寵物食品」也藉振興契機正式上市！推出精選禮盒組讓毛孩輕鬆嚐鮮。原價$572元的精選犬禮盒優惠價$299元；原價$480元的精選貓禮盒優惠價$249元。幾近對折優惠，僅限量推出，售完即止，切勿錯失！

呼應近年風靡歐洲的最新寵物飲食營養指南「早乾糧、晚濕糧」，瑪恩吉特別推出超下殺主食犬餐盒六入組嚐鮮價$140元！無穀主食貓餐盒六入組嚐鮮價$160元！品牌全飼料以85折優惠全面回饋消費者。同時更加碼凡購買貓糧兩包即贈送百變貓窩一組，買越多送越多，快幫貓主子組裝專屬貓城堡吧！

柏希菲克（圖／柏希菲克提供）

▲品牌祭出優於平常的折扣，是毛爸毛媽入手的最佳時機。

添購毛孩日常用品 三倍券同步應援
其它優惠包括從不下折扣的梅亞奶奶（中大包全產品85折）、魏大夫（小包送涼感巾）、寶天然健康嚼錠（第二包半價）、奇異廚房（60g下殺$99元）、維特萊森寵物神仙水（第二瓶半價）、SHEBA誘惑泥（指定口味第二包半價）、沃貝環保玉米貓砂（買大送小）、菲麗思貓砂（第二包半價），市售品牌紛紛鎖定「三倍券」優惠，消費者可前往各大寵物實體門市，免持券結帳立享，共享好康！

更多優惠內容請查詢：https://pse.is/promote3

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

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