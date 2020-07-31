台南學甲動保教育園區爭議　學甲里長聯誼會對自救會偽造文書及公然侮辱保留追訴權

▲台南學甲里長聯誼會指控謝金雀里長，以自救會名義發出第三集負面文宣，涉嫌偽造文書及對眾里長公然侮辱之違法情事保留追訴權。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為抵制台南學甲動保教育園區設立，秀昌里長謝金雀以自救會名義發文宣，將矛頭指向學甲區里長聯誼會，里長聯誼會發表聯合聲明，痛斥自救會透過負面文宣登載片段或不實資訊，抹黑不同立場，謝金雀里長運用先前里長簽名移花接木，涉l嫌偽造文書，自救會在討論過程辱罵聯誼會里長為「垃圾」涉螊公然侮辱。

台南學甲動保教育園區目前正進行可行性評估，台南學甲里長聯誼會要求市政府提供足夠資訊，讓學甲鄉親能夠理性討論重大公共建設！里長聯誼會也呼籲自救會面對公共事務保持理性，建設到底是好是壞，應等政府進行可行性評估，所有資料攤開來檢視，真相就會愈辯愈明，大家都是學甲人，好的就支持！不好就打槍！

台南學甲里長聯誼會指出，謝金雀里長發出第三集負面文宣，將其他里長在先前簽名移花接木挪為他用，恐涉及偽造文書！且負面文宣通篇內容不見理性溝通、只有誤導偏聽，甚至連「孤魂野鬼」都搬出來恐嚇及詛咒其他里長。面對眾里長要求修正內容，自救會氣焰囂張跋扈，大罵聯誼會眾里長「垃圾！都是垃圾！」，此舉更涉及公然侮辱，讓里長聯誼會忍無可忍，決定對自救會涉及偽造文書及公然侮辱，若有違法情事保留法律追訴權。

台南學甲里長聯誼會指出，自救會的紙本文宣、網路宣傳，甚至指稱政府工程已發包，荒腔走板行徑令人咋舌！實際上，動保教育園區連可行性評估都還沒完成，根本沒有基礎規畫和細部設計，也當然不可能有工程發包。自救會散佈假消息誤導鄉親，誘使鄉親誤信工程圖利回饋等不實訊息，行徑惡劣令人不敢恭維，也讓學甲理性討論公共政策的環境備受威脅。

・被稱為「地表最強磨皮神器」