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2020國家卓越建設獎出爐　台南「竹溪榮獲卓越獎」全國唯一雙料肯定

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▲台南市「竹溪水環境改善計畫」，是全國唯一同時榮獲最佳環境文化類及最佳規劃設計類雙卓越獎肯定之工程案，總統蔡英文特地接見台南市長黃偉哲及水利局長以資鼓勵與肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市「竹溪水環境改善計畫」，是全國唯一同時榮獲最佳環境文化類及最佳規劃設計類雙卓越獎肯定之工程案，總統蔡英文特地接見台南市長黃偉哲及水利局長以資鼓勵與肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實台南市長黃偉哲「3個提升、3個永續」施政策略中的「環境永續」，台南市水利局積極的推動並納入水環境精神於各項治水建設，「2020年國家卓越建設獎」出爐，水利局多項重大工程建設獲主辦單位及評審委員肯定，受評最佳環境文化類卓越獎及優質獎等5項獎項。

▲台南市「竹溪水環境改善計畫」，是全國唯一同時榮獲最佳環境文化類及最佳規劃設計類雙卓越獎肯定之工程案，總統蔡英文特地接見台南市長黃偉哲及水利局長以資鼓勵與肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其中，「竹溪水環境改善計畫」更是全國唯一同時榮獲最佳環境文化類及最佳規劃設計類雙卓越獎肯定之工程案件。為此，總統蔡英文於7月30日特地接見台南市長黃偉哲及台南市水利局韓榮華局長以資鼓勵與肯定。

▲台南市「竹溪水環境改善計畫」，是全國唯一同時榮獲最佳環境文化類及最佳規劃設計類雙卓越獎肯定之工程案，總統蔡英文特地接見台南市長黃偉哲及水利局長以資鼓勵與肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「竹溪水環境改善計畫」，是全國唯一同時榮獲最佳環境文化類及最佳規劃設計類雙卓越獎肯定之工程案，總統蔡英文特地接見台南市長黃偉哲及水利局長以資鼓勵與肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「竹溪水環境改善計畫」，是全國唯一同時榮獲最佳環境文化類及最佳規劃設計類雙卓越獎肯定之工程案，總統蔡英文特地接見台南市長黃偉哲及水利局長以資鼓勵與肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中華民國不動產協進會於7月23日在台北市王朝大酒店隆重舉行的2020國家卓越建設獎頒獎典禮，台南市水利局由韓榮華局長帶隊出席授獎，從行政院李孟諺秘書長手中接下榮譽獎座更是深具意義，意味前後任水利局長之傳承。

本次水利局推動的「竹溪水環境改善計畫」榮獲最佳環境文化類與最佳規劃設計類卓越獎。本案從2013年開始規劃設計，2016年開工至2020年初完成，歷時8年。竹溪改造首重水質改善，藉由本計畫新建的水質淨化場，將原本骯髒的污水經過處理，再將乾淨的水注入竹溪景觀河道，臭味問題已有大幅改善。

▲台南市「竹溪水環境改善計畫」，是全國唯一同時榮獲最佳環境文化類及最佳規劃設計類雙卓越獎肯定之工程案，總統蔡英文特地接見台南市長黃偉哲及水利局長以資鼓勵與肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外原有直線三面光的混凝土護岸也改為蜿蜒曲線野溪型態，透過草坪、緩坡及跌水的自然工法改造竹溪渠道，現在除了水清魚現，不曾看見的翠鳥也現蹤跡，加上人車分道的園區設計，讓市民朋友及遊客可於四季來此運動、散步及休憩。從親水休閒環境營造都市水岸空間，並連結體育公園周邊自行車道系統，設置賞景、解說與休憩設施，整合周邊閒置用地、體育設施、遊憩資源及水岸空間，形塑水岸綠色休閒廊道，使其成為保存人文與自然、且提供水域生態體驗之場域。

▲台南市「竹溪水環境改善計畫」，是全國唯一同時榮獲最佳環境文化類及最佳規劃設計類雙卓越獎肯定之工程案，總統蔡英文特地接見台南市長黃偉哲及水利局長以資鼓勵與肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

再者，「台南市永康區西灣里滯洪池工程」獲最佳環境文化類優質獎，為永康區第1座結合景觀、休間及防洪的滯洪池，採複式斷面設計，除防洪功能外，第2層休閒步道可供民眾平時休憩使用，並結合綠美化工程，讓民眾休憩漫步時能同時欣賞公園內綠化景觀，並設計街角廣場、階梯座椅等，提供展演空間供社區團體進行活動，讓公園與社區生活深度連結，提升社區居民生活品質。

▲台南市「竹溪水環境改善計畫」，是全國唯一同時榮獲最佳環境文化類及最佳規劃設計類雙卓越獎肯定之工程案，總統蔡英文特地接見台南市長黃偉哲及水利局長以資鼓勵與肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，「二仁溪跨越港尾溝溪防汛橋梁工程」與「台17線海尾橋改建工程」分別獲得最佳規劃設計類優質獎。二仁溪跨越港尾溝溪防汛橋梁完成後，可提供民眾自黃金海岸自行車道向東，由台一線沿二仁溪堤頂道路延伸至台鐵舊鐵橋，沿途可欣賞海岸景致，及二仁溪堤岸風光。台17線海尾橋改建工程完工後，除有效改善海尾寮排水水患問題，也提供安南區友善的視覺景觀，橋上中央分隔島及路線部分是採用代表台江意象的鯨豚背脊造型，並設置鮮明仿海波浪高低變化的燈柱，營造台江內海新風貌，已成為台南地方特色橋梁及民眾觀賞景點。

▲台南市「竹溪水環境改善計畫」，是全國唯一同時榮獲最佳環境文化類及最佳規劃設計類雙卓越獎肯定之工程案，總統蔡英文特地接見台南市長黃偉哲及水利局長以資鼓勵與肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，「治水沒有最好、只有更好，不放棄任何一個會淹水的地方」，未來將持續向中央爭取經費，並秉持兢兢業業地精神推動治水防洪工程建設。

・被稱為「地表最強磨皮神器」

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