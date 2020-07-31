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反台南學甲動保園區自救會赴市府抗議　居民怒：選址不對不敬先人

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▲台南市政府預定於學甲區第六公墓設立動物保護教育園區，引發地方居民強烈反彈，31日自救會集結數百人赴市府抗議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府預定於學甲區第六公墓設立動物保護教育園區，引發地方居民強烈反彈，31日自救會集結數百人赴市府抗議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府預定於學甲區第六公墓設立動物保護教育園區，引發地方居民強烈反彈，31日自救會集結數百人赴市府抗議，自救會會長謝金雀表示，居民不是反對興建動保園區，陳抗訴求重點是「選址」，因選在公墓設動保園區對先人不敬。

▲台南市政府預定於學甲區第六公墓設立動物保護教育園區，引發地方居民強烈反彈，31日自救會集結數百人赴市府抗議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝金雀指出，台南市政府要將動物保護教育園區設置於第六公墓上，這是先人安息的地方，之前曾撿骨，但應該未撿乾淨，今天居民反對，係基於尊重先人，不讓犬隻在先人安息地上面大小便，這是對先人相當地不敬。

▲台南市政府預定於學甲區第六公墓設立動物保護教育園區，引發地方居民強烈反彈，31日自救會集結數百人赴市府抗議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝金雀表示，第六公墓是嚴重地層下陷區，地勢低窪且易淹水，又鄰近囤積數十年垃圾的垃圾掩埋場，充滿沼氣、細菌、臭味瀰漫，極不適合興建動物保護園區。且依照市府的規劃，必須整地填土，居民深怕回填爐渣，為拓寬1.3公里產業道路，必須徵收土地，至少花費數億元，不僅浪費公帑，更不符經濟效益。

▲台南市政府預定於學甲區第六公墓設立動物保護教育園區，引發地方居民強烈反彈，31日自救會集結數百人赴市府抗議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局局長謝耀清現場說明表示，他相當清楚居民擔憂、關心的是什麼，舉凡汙水、臭味、噪音等問題，市府一定會妥適處理，符合相關環保標準，不會讓汙水汙染魚塭，但話音未落，現場民眾已聽不下去，市議員陳昆和立馬喊衝進市府，陳情民眾群情激憤，一度要衝破警方封鎖線。

▲台南市政府預定於學甲區第六公墓設立動物保護教育園區，引發地方居民強烈反彈，31日自救會集結數百人赴市府抗議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳昆和議員指出，不是反對收容流浪狗，也不是反對興建動保園區，是建議市府多選幾個地點去評估，並先暫停目前的動物保護教育園區設立案。陳昆和說，他曾向農業局局長建議，收容流浪狗最佳的場所，就是太陽能板下方的種電區，幾千公頃中撥出５公頃來收容流浪狗，不僅不浪費土地，也能為犬隻遮蔭蔽陽，陳昆和請相關局處進行研議。

▲台南市政府預定於學甲區第六公墓設立動物保護教育園區，引發地方居民強烈反彈，31日自救會集結數百人赴市府抗議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市副市長趙卿惠接下陳情書，並表示學甲動物保護教育園區的設立，目前仍在評估階段，尚未定案。

台南市副市長趙卿惠接下陳情書，趙卿惠表示，學甲動物保護教育園區的設立，目前仍在評估階段，尚未定案；針對議員提出暫緩，市府會接受，而多場址的評估，是該案現階段正在做的事。趙卿惠強調，市府會接受民眾的陳情，暫緩學甲動物保護教育園區的設立，

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