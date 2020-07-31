台南連日降雨進水量不多　曾文水庫蓄水量偏低市民仍要保持節水好習慣

▲台南地區雖連日降雨，惟進水量不多，曾文水庫蓄水量偏低，民眾請節約用水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



雖然台灣目前已進入豐水期，但是台南市6月降雨量明顯偏少，曾文水庫蓄水量較歷年同期平均蓄水量為低，黃偉哲市長提醒市民朋友，請大家平時仍應節約用水，維持節水好習慣，有水當思無水之苦，防患未然。



依中央氣象局資料顯示，今年本市6月降雨量明顯偏少，約為歷前同期3成；此外，經濟部水利署資料也顯示，目前曾文水庫蓄水量為1億2519萬噸（蓄水率約24.6％），較歷年同期平均蓄水量約3億2千萬噸（平均蓄水率約72％）為低，水情相當嚴峻。





台南市夏季重要降雨來源如西南季風、颱風等，依中央氣象局資料，目前指標皆偏弱，現主要降雨多係午後局部雷陣雨，未來一季降雨推估，7月偏少至正常，8、9月接近正常。水利局說，今年汛期期間除了防澇，同時也要抗旱，經濟部水利署及南區水資源局已提前召開供水情勢檢討會議因應，檢討管控全台各區水情，從水庫蓄水量、區域調度、灌溉管理等面向，謹慎管控各標的用水，以確保本市供水穩定無虞。



黃偉哲市長最後也呼籲市民朋友，請大家持續撙節用水，維持節水好習慣，用水時少量且分段。如使用水龍頭、蓮蓬頭等開關別轉到底，洗澡、洗碗、清洗等採分段少量水流刷洗，即可省下可觀水量；且水不要只用1次，洗衣水、洗澡水等用水，均可收集起來作為洗車、拖地及沖洗馬桶用等，用水減量且回收運用，隨時隨地節水。

・被稱為「地表最強磨皮神器」