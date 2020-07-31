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漁光島禁止戲水！安平營運處倡安全第一　議員李啟維盼帶動商機

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▲▼ 漁光島。（圖／記者郭思妏攝）

▲民眾仍可至漁光島欣賞美景，但不得戲水。（圖／實習記者郭思妏攝）

實習記者郭思妏／台北報導

漁光島是台南的知名景點，也是全國著名的美麗海灣，近年來有許多遊客會特地前往，戲水人數也增加，最近因為發生幾起意外，引發是否開放漁光島讓民眾戲水的爭議，也有傳出禁止進入海域的消息。港務公司安平港營運處澄清，民眾仍可前往漁光島，但不得戲水。

港務公司安平港營運處經理林源豐表示，依商港法規定，當地並非海水浴場，所以禁止游泳和戲水，未經申請許可不能從事水上活動。除了訓練目的且事先經過申請核准的團體，才得以在此海域從事活動外，一般民眾只能到沙灘看夕陽、玩沙、踏浪，但是絕對不能下水。

請繼續往下閱讀...

根據港務管理規則，除了指定的海水浴場外，不得游泳，違規者開罰10萬元以上，50萬元以下罰鍰，因為罰則重，所以多以勸導為主，港務公司也將派員加強巡邏漁光島海域，並增加了告示牌，若發現民眾戲水，將柔性勸離。

林源豐也提到，目前希望多宣導民眾，不會輕易開罰，除非危及到重大生命安全，否則都將以正面的宣導提倡民眾，以自身安全為優先。

▲▼ 漁光島。（圖／記者郭思妏攝）

▲漁光島為台南著名海域，吸引許多民眾前往。（圖／實習記者郭思妏攝）

市議員李啟維認為，漁光島是一個條件很好的海域，限制後會對地方發展不利，全台海濱活動都能帶動商機，但台南卻拒商機於外，畢竟附近都是有攤販擺設，這樣會讓鄉親沒生意做。

李啟維認為，政府應該「教育代替禁止」，以勸導方式告訴民眾，盼政府能循序漸進，把漁光島恢復成自然沙灘，並提供安全的救生服務，一同帶動當地的經濟發展。

台灣今年的雙十節國慶煙火預定在漁光島施放，也因此提升台南當地知名度，台南市政府提到，未來有計畫設置水上運動中心，預計明年完成都市計畫審查，在1、2年內開放。

台南市長黃偉哲表示，將儘快與高雄港務公司展開協商，在共同確保安全無虞的前提下，提供民眾一個更好的親水遊憩空間。

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