響應政府振興經濟 台電屏東區處悠遊瑪家…領略部落之美

▲電屏東區處特選8月1日「原住民族紀念日」舉辦「台灣原 住民族文化園區一日遊」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台電屏東區處配合政府「防疫新生 活」及振興經濟活動，特選8月1日「原住民族紀念日」舉辦「台灣原 住民族文化園區一日遊」活動，由處長張簡宗瑜帶領員眷300餘人，參訪原住民族文化園區內的部落之美，體驗原民文化的視覺饗宴與品嘗道地美食，有滿滿感動。

▲▼台電員工遊原住民文化園區、消費。



張簡宗瑜處長表示，趁著疫情趨緩，舉辦一日輕旅行活動，親子們一起漫步山林品嘗原住民傳統美食、欣賞山林美景、享受綠意盎然的芬多精走廊，讓平日工作忙碌的同仁，紓解身心壓力，凝聚同仁向心力，也可增進親子感情。

他說，同仁走向戶外的同時，可減少留在家中吹冷氣時間，既節約用電又可領略自然生態及人文藝術之美，並可利用「振興三倍券」採購在地農產品、品嘗原住民美食並選購富有原住民特色的手工藝品，為原鄉帶來觀光人潮及創造三倍消費力，減能減碳兼振興地方經濟，一舉數得。

活動中，員工在園區內品嘗原住民美食及參訪部落傳統建築、體驗各族生活文化、採買在地商家產品，感受到瑪家、三地門是個物產豐饒又熱情洋溢的好地方，更有國內規模最大、兼具自然與人文藝術的戶外博物館—台灣原住民族文化園區，值得民眾前來一遊，品嘗最「原」汁「原」味的感動。鎮

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