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台電花蓮員工理髮室開業60年吹熄燈號　老顧客趕來重温年輕歲月

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▲▼營業已超過半世紀的台電花蓮營業處員工理髮室，31日晚吹熄燈號。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

▲▼營業已超過半世紀的台電花蓮營業處員工理髮室，31日晚吹熄燈號。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在花蓮市復興街上有一排淺藍色的日式木造房舍，其中一間是台電花蓮營業處的員工理髮室，營業已超過半世紀，終於要在31日吹熄燈號；老客人們聽到消息都不勝唏噓，要在最後一個營業日，來這裡體驗師傅李美瑋的服務，憑弔一下之前的年輕歲月。

理髮室的現址，最早是台電花蓮區營業處的交誼廳，也是當時招考員工考試的試場，聽說曾經還放了一架鋼琴，是第一屆花蓮合唱團練習的場地；末代理髮師李美瑋說，當知道要結束營業時，內心很不捨，還哭了一整晚，而且來這邊的客戶，幾乎都是阿公阿嬤，都有著像家人般的好交情，很多老客人知道要熄燈，都紛紛前來再給她做個頭髮，她說，今天為了這些老客人，要延長營業時間到晚上21:00。

▲▼營業已超過半世紀的台電花蓮營業處員工理髮室，31日晚吹熄燈號。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

光復初期許多公家機關、國營單位都設置福利社、餐廳及理髮廳等場所，方便員工就近解決生活所需，以低廉員工價收費著稱；位於台北市和平東路以東北酸菜白肉鍋聞名全台的「勵進餐廳」就是最好的範例，而台電花蓮理髮室也是這樣的時空背景下，於民國50年代設立，最早在中山路的營業處內，後來因營業處擴建，30多年前才遷到附近的復興街現址。

▲▼營業已超過半世紀的台電花蓮營業處員工理髮室，31日晚吹熄燈號。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

老客人趕來在最後一個營業日，體驗師傅李美瑋的服務，重温年輕歲月。

台電花蓮理髮室的末代師傅李美瑋，故鄉在花蓮縣鳳林鎮，從18歲開始踏入美髮業，當時只為了幫忙賺錢養家，就一路工作至今，約在5年前，因慈濟義剪時來此服務，就這麼成為台電花蓮員工理髮室的末代美髮師。

其實，位於復興街的理髮室用地是向縣府租用，台電花蓮營業處今年二月已遷到美崙，員工比較沒機會在理髮室做美髮，如今階段性任務已經完成，將正式走入歷史成為美好回憶；末代師傅李美瑋說，以後她會在吉安南海二街自宅客廳，繼續為這些好朋友服務；老客人也說，大家都是老交情了，也一定會去捧場。

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