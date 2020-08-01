快訊／曾於《國際橋牌社》飾演李登輝　楊烈赴北賓追思

記者袁茵／台北報導

前總統李登輝7月30日晚間7時24分辭世，享耆壽98歲；總統蔡英文下令於1日上午10時起，在台北賓館設立追思處所開放民眾悼念。曾於政治劇《國際橋牌社》飾演「黎清波」總統一角的藝人楊烈，在開放緬懷李登輝的第一天就抵達北賓。





▲演員楊烈前往台北賓館故前總統李登輝追思會場。（圖／記者林敬旻攝）

總統府表示，由於希望緬懷李登輝的民眾眾多，為了讓國民、各界朋友可以追思緬懷，蔡英文決定在台北賓館設置「故李前總統緬懷追思會場」追思處所，並指示自1日上午10時起開放，至8月16日止，開放時間為每天上午10時至下午5時。會場將呈現李登輝生平事蹟與重要談話等紀錄，以緬懷李登輝對國家一生努力的付出與卓著貢獻。

曾在《國際橋牌社》飾演「黎清波」一角的楊烈，於1日抵達北賓悼念李登輝。關於戲中「黎清波」角色，其實角色原型就是李登輝，是整部劇情中的重要角色。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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