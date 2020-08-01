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柯建銘：李登輝對台灣民主化的貢獻　絕對是「前無古人，後無來者」

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記者林銘翰／台北報導

前總統李登輝上月30日晚間7時24分病逝，享耆壽98歲，針對後續的治喪事宜，總統府發言人黃重諺31日宣布，總統蔡英文下令於台北賓館設立追思處所，開放時間自8月1日上午10時至8月16日下午5時。民進黨立法院黨團總召柯建銘1日上午也現身台北賓館，表示李登輝對台灣民主化的貢獻，絕對是「前無古人，後無來者」。

李登輝上月30日晚間7時24分於台北榮民總醫院病逝，享耆壽98歲，消息一出震驚國內政壇，李登輝的遺體也隨即由台北榮總中正樓22樓的病房送往懷恩堂冰存，追思事宜由總統府和家屬商定後辦理。

▲民進黨團總召柯建銘前往台北賓館故前總統李登輝追思會場。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨團總召柯建銘前往台北賓館故前總統李登輝追思會場。（圖／記者林敬旻攝）

李登輝追思會於1日上午10時正式開放，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、司法院長的許宗力等人則提前於上午9時親赴台北賓館，並向李登輝表達致意。

有關近日傳出多名立委涉嫌收賄，游錫堃會後僅表示，在此場合不方便多談，僅留下「終結威權舊體制，落實民主新政治；於風雨中見風骨，是駭浪時之砥柱」的紙條後便快步離去。

此外，包括前監察院長張博雅、前考試院長伍錦霖、前國民黨主席吳伯雄等人也在上午9時現身台北賓館，向李登輝表達緬懷追思。

柯建銘受訪時表示，今天他代表民進黨團前來台北賓館敬悼李登輝，並表達對李登輝無限的哀戚，相信李登輝對台灣民主化的貢獻，絕對是「前無古人，後無來者」。

李登輝：
●1923年1月15日出生
●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）
●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）
●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）
●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）
●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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