記者郭世賢／新北報導

放暑假了！在淡水捷運的角落裡，一個個奇怪的生物也蠢蠢欲動起來了，別怕！那是既可愛又好玩、又好吃的Lo-Kai手作·烘焙趣的「角落生物刈包」，專業親子體驗烘焙「堅持手作、用心做好口味！」

▲ 暑假來淡水探險找「角落生物」，Lo-Kai手作甜點控...親子烘培體驗好吃又好玩。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

郭崇人（Lo-Kai爸比）及吳欣怡（Lo-Kai媽咪）2020年草創的Lo-Kai手作·烘焙趣，郭崇人倆夫妻經營文教業10餘年，有了二個小孩後，對於烘焙始終無比熱衷的Lo-Kai媽咪，對於孩子的飲食相當重視，不惜犧牲睡眠來換取孩子的健康餐點及甜點，為了煮出健康對味食物。

▲ 淡水Lo-Kai手作「角落生物刈包」。

Lo-Kai媽咪透過這樣數年烘焙的學習，也累積了豐富的經驗；這幾年台灣少子化的影響，不容易維持文教補習業，在考慮未來事業轉型時，她突然閃過一個念頭，一樣是教育小朋友，就從硬梆梆、無滋無味的書本，跳到香噴噴、軟綿綿的蛋糕、麵包、刈包，也可以讓全家「吃得巧、吃得健康！」

做甜點並非只是兒時扮家家酒的遊戲，且是多數媽媽所嚮往的！因此更能增進親子關係，DIY手作烘焙也可帶給大家滿滿的童年回憶，而且有著分享的社會溫馨。Lo-Kai是二個小寶貝的名字，2年前，毅然以此為名，來推廣Lo-Kai爸比及Lo-Kai媽咪「專業・健康・樂活」的理念，也期盼兩位寶貝們未來能懂得飲水思源。

▲ 郭崇人說，Lo-Kai是二個小寶貝的名字，來推廣「專業・健康・樂活」的理念。

Lo-Kai手作·烘焙趣品牌初衷是「堅持手作、用心做好口味、不含任何人工添加物、使用天然色素及上等烘焙食材」。也期盼每位媽媽體驗完一系列烘焙體驗，也能在家做出創意且對味的甜點，更可藉由親子烘焙DIY體驗趣，拉近親子間的感情，達到寓教於樂的目的！希望給熱愛烘培的媽媽們一個專業的手作環境來啟發對烘焙的樂趣並吃到對味，使人人皆可成為烘焙達人！。

父親節眼看著也快到了，為了犒賞在外辛苦奔波的老公、爸爸，不妨要到Lo-Kai手作·烘焙趣，弄幾個讓人莞爾、又愛不釋手，而且忍不住想吃、又忍住捨不得吃的「角落生物」系列烘焙品，溫暖老公爸爸的心。

「美麗最大的祕密」

▲▼ 創意且對味的甜點，更可藉由親子烘焙DIY體驗趣。