快訊／宋楚瑜1992年持李登輝親筆信　當密使赴美購買150架F-16戰機

▲張榮豐臉書回憶追隨李登輝的4000多個日子。（圖／翻攝自Facebook／張榮豐）

記者徐政璿／台北報導

前總統李登輝30日晚間7時24分病逝，享耆壽98歲。前總統李登輝主政時期的國安幕僚張榮豐31日以「李總統留給台灣人民的資產」為文，揭密自己32年在總統府內的所見所聞。他透露，1992年8月中，李登輝請宋楚瑜擔任密使赴美，「持李總統親筆信拜會副總統奎爾，要求購買戰機，9月3日布希總統正式宣布出售150架F-16 戰機給台灣」。

張榮豐回憶，國防建設方面，李登輝就任不久，首先建立參謀總長任期制，讓軍中升遷管道暢通，以留住優秀人才。隨著民主化進展，軍隊國家化的立法，也陸續進行以回應民意。1998年9月唐飛以參謀總長身份，赴立院備詢，邁出民意領軍的第一步。2000年1月，立院三讀通過國防二法，正式確立軍隊國家化、軍政軍令一元化、文人領軍的制度。

張榮豐說，在建軍備戰方面，李登輝主張善用海峽天險，持續更新機、艦裝備，刻不容緩。尤其空軍高空攔截機F-104已老舊，蔣經國總統雖努力向美爭取高性能戰機，但始終沒成功。每當戰機失事，李登輝探望罹難飛行員眷屬時，總會難過到掉淚，認為讓飛行員擁有先進戰機，三軍統帥責無旁貸。

張榮豐透露，1992年8月中，李總統請宋楚瑜先生擔任密使赴美，持李總統親筆信拜會副總統奎爾，要求購買戰機。9月3日布希總統正式宣布出售150架F-16 戰機給台灣，「當天我正好在北京與楊尚昆主席會面，他特別針對此事，要我們轉告李總統：你們從美國買F-16戰機，沒有必要嘛......不過台灣外匯多，你們的錢要怎麼花，我們也管不著」。

張榮豐回憶，多年後有位中共前高幹，和他見面時有段評論說：「李先生主政後，民主化不只讓統戰難度增加，而且透過國、共談判完成統一也越來越不可能；另外強化海、空軍禦敵於國門之外，要比決戰灘頭高明得多」。

▼宋楚瑜、李登輝。（合成圖／ETtoday資料照）

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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