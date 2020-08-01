北斗三號開通！陸衛星導航系統「服務世界」　汪文斌：全球一半國家都在使用

▲北斗三號成功發射。（圖／CFP，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

中國「北斗三號」全球衛星導航系統7月31日舉辦開通儀式，中國國家主席習近平親自出席，並宣布中方自主建設的系統正式開通。對此，中國外交部發言人汪文斌指出，「北斗不僅是中國的北斗，也是世界的北斗」，並強調全世界有一半的國家都已開始使用北斗系統。

針對習近平7月31日宣布北斗三號全球衛星導航系統正式開通，汪文斌在記者會上稱「今天是一個讓中國人民深感驕傲和振奮的日子」。

「北斗不僅是中國的北斗，也是世界的北斗，不僅服務中國，更服務世界。北斗系統建成後，將為全球用戶提供基本導航、全球短報文通信、國際搜救等服務。」汪文斌指出，目前北斗系統已覆蓋200多個國家和地區，用戶突破1億，日服務達2億次，「全世界一半以上的國家都已開始使用北斗系統」。

汪文斌表示，聯合國外空司近日發來祝賀影片，肯定北斗系統對於推動全球經濟社會發展的積極作用，讚賞北斗系統在和平利用外太空、參與聯合國空間活動國際合作方面作出的巨大貢獻。

此外，他還重申，中國的航天事業「完全用於和平目的」，並強調中方願同各國在相互尊重、開放包容、平等互利的基礎上，繼續加強航天領域的交流合作，共享航天發展成果，為促進人類文明和社會進步、推動構建人類命運共同體作出積極貢獻。

據悉，目前世界上有4大衛星導航系統，分別是美國全球定位系統（GPS）、俄羅斯「格洛納斯」（GLONASS ）系統、歐洲「伽利略」（Galileo）系統及中國「北斗」系統。

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