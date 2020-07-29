獲記一等功！　中國海軍潛艇學院教授研製潛艇「隱形系統」

▲笪良龍（左）。（圖／翻攝人民網，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

建立中國第一個水聲環境信息決策支持系統的海軍潛艇學院教授笪良龍，近日又受到中國國家主席習近平記了二等功。事實上，他此前負責組織實施的多項科研成果分別榮獲國家科技進步一、二等獎，獲得軍隊科技進步獎5項，發明專利2項，所以在2010年就被記了一等功。

綜合陸媒報導，不同的聲場，功能不同。在有的聲場中，聲音被衰減、吸收；而在有的聲場中，聲音的傳播距離和強度卻被放大，可以大幅提高聲吶的探測距離。

在海洋中，聲吶就如同潛艇的「耳朵」，潛艇依靠它聽音辨型，發現並識別目標。然而聲吶作用距離的遠近，是潛艇海戰中克敵制勝的重要因素。

經過10年的不懈奮鬥，笪良龍攻克了一系列難題，成功建立了中國第一個「水聲環境信息決策支持系統」，率先提出海洋中尺度現像對潛艇戰與反潛戰影響的思想，並形成一系列的作戰原則，推動了大陸國內軍事海洋學研究，豐富了軍事海洋學研究的內涵。

據悉，「水聲環境信息決策支持系統」不僅給潛艇披上了「隱形外衣」，還可以使潛艇聲吶聽得更遠，使潛艇指揮員能夠在稍縱即逝間掌握海戰的致勝先機。

2010年，他在海洋水聲環境領域的某重大研究成果榮獲國家科技進步一等獎，被中央軍委記一等功；2020年中央軍委主席習近平簽署通令，笪良龍被記了二等功。

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