　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

獲記一等功！　中國海軍潛艇學院教授研製潛艇「隱形系統」

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼笪良龍（左）。（圖／翻攝人民網）

▲笪良龍（左）。（圖／翻攝人民網，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

建立中國第一個水聲環境信息決策支持系統的海軍潛艇學院教授笪良龍，近日又受到中國國家主席習近平記了二等功。事實上，他此前負責組織實施的多項科研成果分別榮獲國家科技進步一、二等獎，獲得軍隊科技進步獎5項，發明專利2項，所以在2010年就被記了一等功。

綜合陸媒報導，不同的聲場，功能不同。在有的聲場中，聲音被衰減、吸收；而在有的聲場中，聲音的傳播距離和強度卻被放大，可以大幅提高聲吶的探測距離。

在海洋中，聲吶就如同潛艇的「耳朵」，潛艇依靠它聽音辨型，發現並識別目標。然而聲吶作用距離的遠近，是潛艇海戰中克敵制勝的重要因素。

▲▼笪良龍（左）。（圖／翻攝人民網）

經過10年的不懈奮鬥，笪良龍攻克了一系列難題，成功建立了中國第一個「水聲環境信息決策支持系統」，率先提出海洋中尺度現像對潛艇戰與反潛戰影響的思想，並形成一系列的作戰原則，推動了大陸國內軍事海洋學研究，豐富了軍事海洋學研究的內涵。

據悉，「水聲環境信息決策支持系統」不僅給潛艇披上了「隱形外衣」，還可以使潛艇聲吶聽得更遠，使潛艇指揮員能夠在稍縱即逝間掌握海戰的致勝先機。

2010年，他在海洋水聲環境領域的某重大研究成果榮獲國家科技進步一等獎，被中央軍委記一等功；2020年中央軍委主席習近平簽署通令，笪良龍被記了二等功。

▲▼笪良龍（左）。（圖／翻攝人民網）

►如果外出只能帶一條保養品，就是它了

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
夾娃娃驚見蟑螂山！爬滿白牆「抓300隻」換大強　網一看背超癢
小煜護士妻是表特板佐佐木希！　穿真理褲「搖晃地震片」兇到噴血
檳榔西施長太正！遭「剮刑」割臉...屍淋黑狗血　凶嫌妻超震驚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

獲記一等功！　中國海軍潛艇學院教授研製潛艇「隱形系統」

習近平簽署通令！3單位記一等功　5人記二、三等功

印度飆風戰機上線啦！　飛行7300公里直接進駐「中印邊境」基地

日本去年東海攔截中國戰機675次　1天2次操得很辛苦

解放軍「萬噸級驅逐艦」渤海秀肌肉　055型南昌艦夜間主砲實射

南韓陸軍50年UH-1H直升機退役　KUH-1「完美雄鷹」接棒

芬蘭指控2架Su-27戰機侵犯領空　俄：航跡紀錄可證明

伊朗超強火力軍演…猛轟美軍「尼米茲號航母」模型！　荷莫茲海峽進入警戒

芬蘭軍方指控俄羅斯：Su-27戰鬥機侵犯領空！ 　大黃蜂戰機緊急伴飛

恆春「防空識別區」超熱鬧！　美軍P-8A、P-3C反潛機連續經過

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

鬼鬼7個月沒工作「坐助理機車省錢」　多了時間「想談戀愛」...狂cue禾浩辰XDD

開箱「富地市場」！全國最美夜市 異國美食搭配木質系攤位像到日本

小姐妹下樓取餐遇超暖心外送員 幫注意來車、目送兩人平安進門

農夫爆改貨車打造移動式泳池！ 與兒子嗨玩深水炸彈享田園樂趣

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

獲記一等功！　中國海軍潛艇學院教授研製潛艇「隱形系統」

習近平簽署通令！3單位記一等功　5人記二、三等功

印度飆風戰機上線啦！　飛行7300公里直接進駐「中印邊境」基地

日本去年東海攔截中國戰機675次　1天2次操得很辛苦

解放軍「萬噸級驅逐艦」渤海秀肌肉　055型南昌艦夜間主砲實射

南韓陸軍50年UH-1H直升機退役　KUH-1「完美雄鷹」接棒

芬蘭指控2架Su-27戰機侵犯領空　俄：航跡紀錄可證明

伊朗超強火力軍演…猛轟美軍「尼米茲號航母」模型！　荷莫茲海峽進入警戒

芬蘭軍方指控俄羅斯：Su-27戰鬥機侵犯領空！ 　大黃蜂戰機緊急伴飛

恆春「防空識別區」超熱鬧！　美軍P-8A、P-3C反潛機連續經過

「這種台灣太太最好不要」…她抱怨日本公婆被陌生人告狀　網看傻：他喜歡你老公？

9月中梵會談前　驚傳「紅色三角洲」入侵梵蒂岡電腦

動滋券也包括桃園卡拉OK！　網友全看傻酸爆：進去是要運動的嗎

導航系統+內視鏡鼻腫瘤手術　提升患者手術安全性

中職／陳俊秀驚奇逆轉「辦到了」　曾豪駒笑稱：巧合啦

夾娃娃驚見蟑螂山！爬滿白牆「抓到300隻」換大強　網一看背超癢：起飛了

她在笑聲中突然倒下　目擊者驚：整個人被大白鯊拉入海中

英國政府再簽下6000萬劑新冠疫苗　人體臨床實驗9月開始

《炮仔聲》變18禁？小三被矇眼　渣夫摟小四爬上床…網尷尬：跟奶奶一起看

中職／生涯首次砲轟李振昌　陳俊秀一球建功：我們打團隊！

軍武熱門新聞

印度飆風戰機7300公里返家路畫面曝光

解放軍潛艦現身南海片瘋傳　越南錄到了

美軍P-8A、P-3C連續經過恆春ADIZ

伊朗軍演轟爛美「尼米茲號航母」模型

芬蘭指控俄羅斯：Su-27戰鬥機侵犯領空

解放軍055型南昌艦渤海主砲實射

武器以原住民命名　羅致政：不應以漢人英雄命名

印度飆風戰機上線啦！進駐中印邊境空軍基地

南韓陸軍50年UH-1H直升機退役

簽署通令！習近平給3單位、5人記功

中國飛彈對準　關島恐從地圖消失

台灣武器以原住民命名　張競：需留心語意

陸外交部：南海不是美國的夏威夷

1個月攔三次　俄Su-27戰機攔截美P-8A巡邏機

更多熱門

相關新聞

伊朗軍事演練炸假美航母

伊朗軍事演練炸假美航母

伊朗海軍於星期二（28日）在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）舉行「偉大先知14」（Great Prophet 14）大規模軍演，向一艘假造的美國航母發射了一枚飛彈，並將演習全程在國家電視台播出，象徵了伊朗長期對美國的威脅。

簽署通令！習近平給3單位、5人記功

簽署通令！習近平給3單位、5人記功

印度飆風戰機上線啦！進駐中印邊境空軍基地

印度飆風戰機上線啦！進駐中印邊境空軍基地

解放軍055型南昌艦渤海主砲實射

解放軍055型南昌艦渤海主砲實射

伊朗軍演轟爛美「尼米茲號航母」模型

伊朗軍演轟爛美「尼米茲號航母」模型

關鍵字：

笪良龍習近平軍武大陸軍武

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

他查動滋券合作店家超傻眼　驚見「全台迪卡儂都可用」

中籤沒？　動滋券開放網路查詢

熊熊驚爆懷孕10週！　年底帶球嫁

西施失聯2周直覺遇害　父：醜一點就好了

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

客庄旅遊券14萬份開獎！查詢方式曝光

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

網紅CEO買9000萬內湖豪宅

她買火車對號座竟有人　「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了

蕭亞軒突拋震撼彈「我的人生大事要發生」

即／網傳李登輝逝世　台聯：仍在治療中

《屍速列車》女星胰臟癌病逝

姚黛瑋深夜「當街喇舌吸吻」闊嘴大叔

更多

最夯影音

更多
雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！
《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面