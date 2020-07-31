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陪伴李登輝走完最後一哩路　孫女李坤儀一家四口返翠山莊

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政治中心／台北報導

前總統李登輝30日晚間病逝台北榮總，享耆壽98歲，院方透露，李登輝過世時，其家人都陪在身邊。而31日晚間7時10分許，《ETtoday新聞雲》捕捉到李登輝孫女李坤儀與先生趙贊凱，兩人各自抱兒子與女兒，回到翠山莊。

▲▼李坤儀及丈夫各自抱著兒子、女兒返回翠山莊。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲李坤儀（圖左）抱著兒子返回翠山莊。（圖／記者黃軍瑋攝）

北榮30日透露，除了李登輝妻子曾文惠近2天都陪伴在李登輝身旁一整個下午外，李登輝辭世前，包括2位女兒、媳婦及李坤儀等全家人都在場陪伴他走完人生最後一哩路。

▲▼李坤儀及丈夫各自抱著兒子、女兒返回翠山莊。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲李坤儀丈夫抱女兒返回翠山莊。（圖／記者黃軍瑋攝）

李登輝生前相當愛護李坤儀，也讓她的動向成為近日外界關注焦點之一。31日晚間，趙贊凱抱著女兒先現蹤翠山莊，並快步走入宅內，隨後，身著深藍色上衣的李坤儀在旁人陪伴下，抱著兒子自屋外的樓梯口步出，並緩步地走入屋內。

李坤儀出生8個月時，李登輝的獨子李憲文在32歲時因癌症過世，因此事後將對獨子的愛全轉到孫女身上，對她疼愛有加，甚至公開說過，他為了替兒子照顧巧巧（李坤儀的乳名），所以決定戒菸、戒酒，希望能活得長久。

▲李坤儀婚禮。（資料照／記者陶本和攝）

▲李坤儀婚禮。（資料照／記者陶本和攝）

李坤儀2015年嫁給交往7年的趙贊凱，即使李登輝當時在婚禮兩週前因中風住進醫院，還是堅持參加孫女的婚禮。李登輝當時接受媒體訪問時眼眶含淚，並數度哽咽地直喊「捨不得」，李坤儀拜別時，說了「阿公、阿嬤謝謝你們」，雖然自己沒有哭，但女兒張月雲（指李坤儀的母親）有流眼淚。李登輝也說，再怎麼不捨寶貝孫女，「但也要放手讓她去，建立自己的家庭。」

李坤儀2018年4月產下女兒，李登輝對於升格阿祖非常開心，當天中午立即到醫院去探視孫女，親手抱過小曾孫女。李坤儀在懷孕期間透露，「他（李登輝）很開心，每次看到我都叮嚀我要小心喔！」李登輝在李坤儀婚禮時，就透露自己很期待抱曾孫，隨著小曾孫女的誕生，也完成了李登輝的願望。

李登輝：
●1923年1月15日出生
●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）
●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）
●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）
●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）
●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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