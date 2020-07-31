全糖珍奶熱量直逼便當！營養師曝「計算方式」罪惡感UP　減肥聖品寒天也超胖

▲珍奶是不少人的最愛。（圖／記者許力方攝）

記者曾筠淇／綜合報導

炎炎夏日，幾乎人人都難以抵擋手搖杯的誘惑。營養師欣儀日前就在臉書上PO出自己做的表格，她羅列了茶、奶茶和鮮奶茶，並依不同甜度寫出相對應的熱量和醣量，就連加料區也完整呈現在上面，讓民眾能夠輕鬆計算。她補充道，由於各家配方不同，因此計算方式僅供參考，「主要是讓大家學會了解成分」。

營養師欣儀在FB粉專「欣儀的營養聊天室」上，PO出「奶茶鮮奶茶？加料不加料？熱量&醣量大公開」的表格，從畫面中可以看到，這些飲料全都是以700ml來當標準。表格顯示，無糖茶基本上就是0卡，不論是紅茶、綠茶或烏龍茶都一樣，全糖則是加50克蔗糖，熱量200卡。

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▲熱量表。（圖／「欣儀的營養聊天室」授權提供）

鮮奶茶是紅茶加上鮮奶，無糖的熱量為150卡、醣12克，全糖同樣加上50克的蔗糖，因此熱量就是350卡、總醣62克；奶茶因為是紅茶加上高油高熱量的奶精粉，所以無糖奶茶的熱量就要230卡、醣25克，全糖則加上50克蔗糖，熱量達430卡、總醣75克。

表格上的加料區除了仙草沒有泡過糖水外，其他像是椰果、珍珠等配料都加上了至少10克的蔗糖，連平時看似相對健康的寒天熱量也相當可觀。文中指出，由於加料時，奶茶量會減少，因此欣儀估算約要扣除四分之一的cc數，算法則是「茶x3/4+配料」。

以珍珠鮮奶茶為例：

熱量=150 x 3/4 + 220 =332.5 kcal

醣量=12 x 3/4 + 53 =62 g

欣儀表示，由於各店家的配方都不同，因此光是抓平均值就花了不少心力，不過計算方式仍僅供參考，「主要是讓大家學會了解成分，不要害怕外食，且更清楚知道自己該怎麼選，依照個人需求去選擇適合自己的飲食」。

欣儀也幽默談道，珍珠的熱量達220卡，實在令人又愛又恨，吃了會有罪惡感，但不吃又對不起自己，只要不過度攝取，「人生煩悶時還是會選擇加珍珠的，因為在我看來～珍珠是紓壓的好食材」。