62篇古文全集合！神人編「分類表」實用炸　網推爆：陋室銘是房仲話術

▲許多人都對讀古文感到相當頭痛。（圖／網友PC提供）

記者曾筠淇／綜合報導

不少中文系的學生都時常被親友質疑，學「國文到底有什麼用」？而在許多人心中，語言能溝通即可，甚至認為文言文應該被廢除。不過網路近日流傳了一份超狂的「古文分類表」，所有文章都根據各自的用途或屬性來分門別類，一眼就能秒懂主旨，瞬間變得平易近人，讓不少為國文頭痛的學生看了也哈哈笑。

近日有網友在《Dcard》發出「有才的文章分類」，共有高達62篇古文在表內，從圖片中可以見得，像是耳熟能詳的〈出師表〉被分在了「對牛彈琴」，而〈師說〉是「自抬身價」，至於〈虯髯客傳〉、〈鴻門宴〉、〈枕中記〉等篇則歸類在「三立八點檔」，象徵內容相當浮誇。

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▲▼超狂古文分類表。（圖／記者曾筠淇製表）

據悉，這個文章分類早在2015年1月就曾引發熱烈討論，當時網友RNADNA （核酸）就在PTT的Gossiping板上，以「國文有甚麼用」回文，先是引述原原PO「納悶為甚麼國文的比重要那麼多」的疑問，再以幽默的方式精闢分類，讓這些古文更加親民、接近現代一些。

不少網友看到分類表後，紛紛留言表示，「你國文老師逆」、「這篇文章實用」、「我只有讀過一半而已」、「林沖夜奔---上班偷懶被抓包」、「怎麼沒背影？59分」、「蒹葭--精蟲衝腦」、「三立八點檔笑了」、「陋室銘--房仲話術」、「推原PO有融會貫通以及與現實結合」。