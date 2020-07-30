16歲就能發生關係！賣場保險套「禁18歲↓購買」　網傻眼：學生只能生？

▲未滿18歲不能購買保險套。（圖／網友a12141623授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

保險套不但有避孕的功用，還能降低罹患性病的機率，因此疾管署也時常呼籲民眾除了享受歡愉片刻，也要記得「戴套」注意安全性行為。不過，這名網友近期前往寶雅時，竟發現店家在販售保險套的專區貼出了「禁止未滿18歲之兒童及少年購買」的告示，讓他好奇詢問，「年輕人不懂事，不是更應該學習保護自己嗎」，不知為何未滿18歲不能購買。

一名網友日前在PTT的Gossiping板上，以「為什麼未滿18歲不能買保險套」為題發文詢問，許多青少年對性知識都不太了解，照理說更應該學會保護自己，「學生未婚生子對男女雙方都不好，可是又不能買保險套」，不明白為何買保險套還要檢查身分證，確保消費者已滿18歲才能購得。

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貼文一出，立刻引發熱議，不少網友都留言表示，「叫你未滿18歲不要打X」、「啥時有這種規定了，以前國中都送這個當生日禮物」、「商家自己規定的，法律沒規定」、「以商家立場來說，會禁止是有可能的，畢竟家長太煩了」、「16歲可以打X不能買保險套」、「搶救生育率」、「有啥好禁的」、「所以未滿十八歲的少女可以購買囉」。

此外，也有網友指出，16歲的「女生就可結婚了欸」、「16（歲）可結婚，結了不能做，或只能生」，這樣的規定相當矛盾。

據悉，刑法規定，若與未滿16歲之男、女發生性行為，無論對方是否同意都會觸犯刑法；而在雙方情投意合的情況下，行為人未滿18歲時，則為告訴乃論之罪。因此，基本上只要雙方願意，16歲就發生性行為也不是不可能的事情，禁止未滿18歲的兒童及少年購買保險套只是治標不治本，與其訂出與法律矛盾的規定，不如好好教育性知識，讓青少年擁有正確的觀念，並為自己負責。