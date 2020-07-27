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餐餐都是整碗糊糊的　營養師：軟質與細泥飲食讓長者重拾進食的快樂

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▲李蕙馨營養師表示，獲取均衡飲食來補充足夠的熱量與各種營養素，維持正常的體重、是保持體力繼續治療的不二法門。（圖／記者林悅翻攝）

▲李蕙馨營養師表示，獲取均衡飲食來補充足夠的熱量與各種營養素，維持正常的體重、是保持體力繼續治療的不二法門。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「餐餐都是整碗糊糊的，看了就不想吃！」這是老人家最常拒絕進食的原因，而原因多是老人家因為缺牙或是假牙不合而沒辦法咬食物，製備餐點時又嫌麻煩，經常將全部食材一起煮成鹹粥；如果連舌頭、牙齦也無法切碎食物，會將鹹粥再攪打成整碗糊狀的濃湯，也因此造成飲食型態缺乏多樣性而降長者低食慾。

成大醫院營養部李蕙馨營養師表示，長時間的飲食不均衡且熱量不足，反而容易造成更多的營養問題。因此她提醒指出，應由調整食材選擇與烹調過程，利用看得見食物原型又入口即化的細泥飲食來增添進食的樂趣，可以使長者重拾進食的樂趣。

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李蕙馨營養師指出，要製作這些看得見食物原型又入口即化的細泥飲食，可以分從食材的選擇與食材整備來看：一、食材的選擇︰1、乳品類：除了牛奶、保久乳，建議可以補充優酪乳，或是在食物烹煮後灑上司粉來補充；2、全榖雜糧類：建議選擇不須事先軟化的芋頭、地瓜、南瓜與馬鈴薯等烹煮後就有鬆軟質地的根莖類，或麵食及蘿蔔糕等食材；3、豆魚蛋肉類：建議選擇去筋的肉片、絞肉，或是軟嫩質地的豆干、豆腐、豆花、豆漿等黃豆製品和蛋製品，作為優良蛋白質來源；4、蔬菜：可去除硬梗，選擇軟嫩的葉子，以瓜類為主；5、堅果種子類：可以選擇沖泡式的芝麻糊、杏仁粉等粉狀堅果飲。

二、食材整備：1、軟質飲食：缺牙或假牙不合而無法咬食物者需注意食材的軟化，如全榖雜糧類較難烹煮軟爛，建議洗淨後冷藏浸泡再烹煮。而整塊的肉品，建議先用肉槌拍打、加入天然食物酵素進行醃製後，再進行烹調。2、細泥飲食：牙齒、牙齦、舌頭或上顎都無法壓碎食物的族群，應調整為完全不需要咬的細泥飲食。作法為將所有食材「分別」烹煮調味後再攪打成細泥狀，並在攪打過程中加入少許增稠劑，再將食物重新塑形。例如：將雞肉煮熟後加入少量白米和水，利用調理機攪打均勻後塑型，再放進電鍋蒸30分鐘，蒸熟後淋上醬汁即可食用；或是將難咀嚼的蔬菜，如：長豆、高麗菜等烹煮且調味後，利用食物調理機進行攪打並添加增稠劑後，再裝入袋中將食物擠成條狀或是放進食物模型中重新塑型。

李蕙馨營養師表示，利用看得見食物原型，又入口即化的細泥飲食來增添進食的樂趣，以獲取均衡飲食來補充足夠的熱量與各種營養素，維持正常的體重、是保持體力繼續治療的不二法門。

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