濃厚汗臭味飄出！台灣人為何不噴止汗劑？　網分析1關鍵：反而更糟

▲許多人都對臭味忍無可忍。（圖／達志示意圖）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都很注重自己身上的味道，像是不少日本人外出就會使用止汗劑，而歐美人則會因為擔心體味重，所以就在身上噴灑香水。不過日前就有網友好奇，明明許多台灣人身上都會有濃厚的異味，但是「台灣人為什麼都不太用止汗劑」？貼文一出，立刻引發網友熱議，直呼「最恐怖的是狐臭」、「夏天台北捷運超臭」。

一名網友日前在PTT的Gossiping板上，以「台灣人為什麼都不太用止汗劑」為題發文，不管是日本人或歐美人，幾乎都有遮掩自己身上味道的習慣，但在台灣卻很少有人這麼做，因此他好奇，到底為什麼止汗劑並不流行於台灣？

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不少網友看到貼文後，紛紛留言分析，「因為噴了，汗照樣流出來」、「這種天氣用了也是浪費錢而已」、「人類的味道」、「熱到一個程度根本沒用」、「可是用了會有刺痛感」、「其實沒用，只能減少汗臭而已」、「大家一起臭哇」、「汗臭+香味更噁」。

此外，也有網友擔心，噴止汗劑「會對身體不好」、「傷害身體」、「會致癌喔」。對此，食藥署曾表示，據美國癌症中心與美國FDA研究，目前並無直接證據證明癌症與止汗劑有關，因此仍可安心使用。不過，無論止汗劑是否會造成身體健康的問題，民眾都倒也不必刻意配合他人，依照個人意志選擇即可。