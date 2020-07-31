三重「黑龍江」大翻身！　臭水溝蛻變防洪、親水功能遊憩空間

▲溪美大排以五華街排水幹線為主幹線。（圖／翻攝自新北市政府官網）

實習記者郭思妏／綜合報導

三重的「黑龍江」溪美大排過去因為排水幹線地勢較低、平緩，加上淡水河受到潮汐影響，導致大排內的水流速度緩慢，常積泥淤臭影響附近民眾居家生活品質，因而被稱為「臭水溝」。如今，新北市政府水利局完成改造工程，溪美大排已蛻變成為兼具防洪、親水功能的遊憩空間。

溪美大排全長約450公尺，以五華街排水幹線為主幹線，溪尾街幹線為次幹線匯流後由溪美大排排入淡水河，經新北市水利局整治後，已於集賢路北側設置防洪橡皮壩阻水措施，污水則會以晴天截流的方式處理。

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在晴天時，防洪橡皮壩會將污水導入礫間淨化，經過曝氣及生物處理後，再放流至大排，當淡水河低潮時排入河中，避免長時間堆積成臭；雨天時，則讓橡皮壩倒伏，大排容納洪水，並於出口處設立溪美抽水站，當洪水來臨時能即時抽水，可避免市區積淹水的情形。

此外，清潔人員、土木及機電等專業人員也是整治溪美大排的無名英雄，他們持續在背後默默付出，堅守著自己的工作崗位，守護這片土闢，維持大排功能的正常運作，也營造更美好的市容及舒適的親水遊憩環境。

▲清潔人員、土木及機電等專業人員也是整治溪美大排的工程之一。（圖／翻攝自新北市政府官網）