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甜美女警戀上前男友...學姊惡整「私德敗壞」！她含冤調職：我又沒做錯事

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▲▼三重警分局F姓女警因交往學姊前男友，遭到職場霸凌被迫調離現任單位 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲三重警分局F姓女警因交往學姊前男友，遭到學姊百般刁難，最後被迫調離現任單位 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重警分局中興橋派出所Y姓女警，因發現新進菜鳥F姓學妹與前男友交往，疑醋勁大發「我不要的你也別想要」，屢次聯合其他警員在勤務與排班上刁難，還要同一所的現任男友公器私用，調轄區監視器，觀看學妹與男性友人散步畫面，並散播她私德敗壞詆毀她名譽，分局得知後僅對調監視器2警懲處申誡，卻對被害女警勸說「以和為貴」，最後她被迫自動調離原職。

▼F姓女警個性活潑，長相甜美，追求者相當多。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼三重警分局F姓女警因交往學姊前男友，遭到職場霸凌被迫調離現任單位 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，F姓女警個性活潑大方，長相甜美，在受訓期間與一名男警交往，結訓後分發到新北市三重警分局中興橋派出所服務，卻不知，惡夢就此開始；原來F女警男友是所內Y姓女警的前男友，Y女警得知2人交往後，醋勁大發，開始在職務上對她百般刁難。

2019年4月間，Y姓女警發現她與一名男性友人在派出所附近餐廳聊天，竟要同一派出所的現任男友，使用公家電腦調閱治安監視錄影系統，監看Y女警與友人散步走回派出所的畫面，期間向其他警員批評詆毀她「私德敗壞」。

▼F姓女警最後被迫調職 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼三重警分局F姓女警因交往學姊前男友，遭到職場霸凌被迫調離現任單位 。（圖／記者陳以昇翻攝）

部分所內男警看不下去Y女警行徑，向F女警提點，她得知後怒不可抑，隨即向長官檢舉，竟沒想到，單位主管不但不處理，還要她以和為貴不要追究；Y女警得知被檢舉，變本加厲聯合其他警員對她在工作上刁難，把繁雜的勤務丟給她，無所不用其極。

F女警面對學姊在工作上的刁難與霸凌不敢向上呈報，只能對家人訴苦，更心生想要乾脆賠償受訓費用辭職換工作，但家人鼓勵她不能讓Y姓女警稱心如意，勇敢向分局投訴。

經分局督察組內部進行調查，證實Y姓女警及L姓男警已違反「新北市警察局治安監視錄影系統設置管理要點」，懲處2人各申誡1支，事後向F女警勸說請調其他單位，她喊冤「我又沒做錯事！」，但仍被迫調離現職。調職後她重拾心情，依舊表現良好，熱心服務轄內，民眾也對她相當感激。

三重警分局表示，2019年本分局接獲投訴後，立即啟動內容調查，經查係某派出所林姓員警因好奇心，利用所內設備私調路口監視器畫面，查詢該女警行蹤屬實，並以違反「新北市警察局治安監視錄影系統設置管理要點」相關規定，予以該林姓員警行政懲處，而該名女警當時亦依個人意願寫報告，自願請調他所服務。

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