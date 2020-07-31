嘉義大學山海希望工程香草植物成果豐碩　助偏鄉經濟開發

▲嘉大師生山海希望工程計畫助偏鄉經濟開發。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學、黎明國小與東石國小在嘉義縣番路鄉黎明國小川堂，共同舉辦108學年度山海希望工程計畫成果發表會，活動由黎明國小打擊社及東石國小陶笛以精采表演揭開序幕。嘉大朱紀實副校長與前副校長劉榮義教授率領師生團隊攜手黎明國小及東石國小師生，以靜態成果展示，結合動態成果展演，展現校園實務香草栽種區、香草園藝植物運用等豐碩成果。

▲園藝系柯金存(左1)介紹香草植物。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉大劉榮義前副校長說明4年來執行團隊的心路歷程，接續由森林暨自然資源學系何坤益教授分享於黎明國小、東石國小及社區栽種精油植物苗木-土肉桂、白千層、澳洲茶樹、檸檬桉及檸檬香茅等植株的成果；微生物免疫與生物藥學系吳進益副教授以精油萃取技術課程，帶領師生及社區民眾開發手工皂、防蚊精油等保健產品;園藝學系柯金存講師以香草植物栽種與導入課程實際運用校園，發展「黎明的香草天空」、「東石的魚菜（香藥草）共生」等特色課程。

▲黎明國小學童介紹校園內香草植物所製成的相關產品。（圖／記者翁伊森翻攝）

最後數理教育研究所林志鴻副教授分別以數位典藏平台，呈現山海希望工程計畫歷年成果、學生課後社團活動及暑期營隊活動成的3600VR影片，使人彷彿身歷其境的奇妙效果，令人讚嘆。靜態成果展示香草植栽及其應用產品，包括純露、精油、香皂、香草茶、果凍或是餅乾等，與會者可以欣賞香草植物、喝香草茶及體驗精油產品，在香草香氣環繞的會場享受一場色香味俱全的饗宴。

嘉大與財團法人懷恩社會褔利慈善事業基金會自2016年7月16日簽訂「山海希望工程計畫」產學合作，展開善盡機構社會責任、發揮慈善扶弱精神、培育產業創新人才及促進地方永續發展之理念，共同推動「固本、拔尖、扶弱」的人才培育及振興發展在地精油產業。

其中東石國小於2018年以「蚵冠全臺，兒轉乾坤」課程、香草植物及精油萃取為重點的產業發展成果，榮獲教育部107年度教學卓越金質獎。總主持人朱紀實副校長指出，計畫執行初衷，為嘉大能協助位於嘉義山上與海邊的二所偏鄉小學，增添師生課餘學習機會與產品開發概念，讓參與師生能盡善社會責任，支持社區特色發展，期許未來創造偏鄉新希望與永續繁榮願景

►他奶奶的美麗小秘訣