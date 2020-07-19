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吃地瓜的牛！嘉大產官學合作益生菌甘藷青貯料　「憨吉牛」正式發表

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▲▼ 產官學研發益生菌甘藷青貯料 「憨吉牛」於嘉大正式發表 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲動科系吳建平副教授（右）、財團法人農業科技研究許宗賢研究員（左） 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學、財團法人農業科技研究院及金翔生物科技股份有限公司，日前聯合舉辦「益生菌甘藷青貯料製程技術授權暨成果發表」。農委會張孝仁簡任技正、瓜瓜園企業邱裕翔總經理及台灣肉牛產業蘇念成董事長等貴賓出席，並由嘉大朱紀實副校長、農科院陳建斌院長代表，簽署授權益生菌甘藷青貯料製程技術予金翔生物科技股份有限公司，未來將有效提升規格外甘藷商品價值，實現農業循環的經濟目標，可大幅降低酪農生產成本，提高產業競爭力，對本土農業、畜牧業合作成功案例再添一樁。

▲▼ 產官學研發益生菌甘藷青貯料 「憨吉牛」於嘉大正式發表 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉大朱紀實副校長（左）、農科院陳建斌院長（中），與金翔生物科技股份有限公司莊金陵總經理（右）共同簽署技術授權後合影 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 產官學研發益生菌甘藷青貯料 「憨吉牛」於嘉大正式發表 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉大朱紀實副校長致詞 。（圖／記者翁伊森翻攝）

臺灣土地資源有限，飼料穀物均需仰賴國外進口，近幾十年來牧草自給率不到56%，每年必須進口約25萬公噸，價值約10億新臺幣之乾草。

109年行政院農業委員會計畫補助，整合嘉大動科學系與財團法人農業科技研究院之學研界研發能量，歷經近2年時間，成功開發「益生菌甘藷青貯料」製程技術，經金翔生物科技股份有限公司量產，媒合國產肉牛飼養業芸彰畜牧場、峰成畜牧場及雲牛畜牧場，以益生菌甘藷青貯料進行試驗，飼養出吃臺灣地瓜長大的「憨吉牛」。

▲▼ 產官學研發益生菌甘藷青貯料 「憨吉牛」於嘉大正式發表 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉大朱紀實副校長（中）、農科院陳建斌院長（右5）、金翔生物科技股份有限公司莊金陵總經理（右4）與貴賓合影 。（圖／記者翁伊森翻攝）

財團法人農業科技研究院之動物試驗結果顯示，國內荷蘭閹公牛餵飼益生菌甘藷青貯料取代飼料玉米，其肉牛生長效果佳，在牛肉油花表現皆可達到Choice級以上，部分甚至達到Prime級。嘉大動物科學系吳建平副教授表示，如用一般生甘藷飼養牛隻易造成脹氣，改餵益生菌甘藷青貯飼料可有效解牛隻脹氣。

該項青貯飼料可替代國內20%的玉米飼料，降低國內畜牧業對國外進口玉米的依賴性，希望未來可以擴及至豬飼料，提高農業經濟循環效益。

▲▼ 產官學研發益生菌甘藷青貯料 「憨吉牛」於嘉大正式發表 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲畜產界權威林高塚教授蒞臨指導 。（圖／記者翁伊森翻攝）

金翔生物科技總經理莊金陵博士表示，未來可運用益生菌發酵技術，將規格外甘藷製成高階動物營養飼料，不僅保持甘藷商品價值，也實現農業循環經濟的目標，更重要的是支持國產農產品及在地產業的發展。未來將邀請在地農產業，如瓜瓜園，善用其高品質規格外之地瓜原料加以利用，提高附加價值，增加農友種植收入，回饋辛苦的農民朋友。

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