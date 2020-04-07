收容人為防疫盡心力　嘉義看守所推自製香氛抗菌洗手乳

▲嘉所推出自營作業新產品香氛抗菌洗手乳。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠病毒疫情延燒，矯正機關屬於人員密集的群聚單位，為防範疫情入侵，除了戴口罩防止飛沫傳染，「勤洗手」更是關鍵。嘉義看守所製作抗菌洗手乳，作為各矯正機關防疫必要物資，除展現技能訓練成果外，也讓收容人用心去為防疫工作盡一份心力。



嘉義看守所延續既有自營作業結合技能訓練的模式，由該所保養品技能訓練班嘉義大學邱秀貞教授，入所指導收容人有關抗菌洗手乳之應用與成效，並協助研發配方，讓收容人實際至監外ISO認證之化粧品工廠，進行配料、充填、包裝等作業，成品送請第三公正單位進行抗菌檢測，金黃葡萄球菌、綠膿桿菌、大腸桿菌均達90%以上的抗菌力，絕對是超級抗菌的好產品。



該項產品除添加具抗菌效果的茶樹精油，抑菌劑的選擇亦符合衛福部所公告之抗菌成份；在配方的設計上，更貼心地添加具保濕效果的金盞花萃取物及alpha PGA，洗後雙手柔嫩不乾澀，尤其淡雅的綠茶香氛，只要搭配正確洗手步驟，也能讓洗手的過程成為一種享受。



各矯正機關都有自己的明星商品，嘉義看守所的保養品一向為人所稱道與喜愛，詢問度超高。每一樣矯正機關的自營商品都是收容人及管教人員、社會專業人士的通力合作下，匯聚由悔入情的能量，拉近高牆與社會大眾的距離，抗菌洗手乳也是在這些人體會疫情的嚴峻，期許為防疫盡一份心力，共同見證收容人監禁、沉澱、蛻變、復歸的路程中所展現出來的最佳典範。

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