嘉義也有基地台之亂！大學生要蓋…高職生反對　最終決議曝光

▲緊鄰嘉義大學民雄農工兩校的基地台。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

電信基地台設置爭議不斷，嘉義大學因訊號不良，四月在民雄校區施作基地台，但因距離民雄農工校區僅僅50公尺遠，民雄農工師生憂心電磁波會影響健康，希望能拆除基地台，兩校代表及電信業者12日召開協調會協商，決定立即停工，最後定案將於6月30日進行拆除。

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▲嘉義大學民雄農工為了基地台設置做討論。（圖／嘉義大學提供）

嘉義大學表示，為解決校內長期以來通訊不良問題，2005年曾與民雄農工校長、數家電信業者等，共同會勘興建基地台地點，後來因故延宕。直到2018年再次接到訊號不良之投訴，加上現今行動通訊技術日新月異，已快速升級到4G，且即將邁向5G。嘉大為改善民雄校區師生校內緊急救援聯絡、家長聯繫子弟等通訊需求，去年經線上投票結果同意業者架設基地台。

業者於2019年10月通過中華電信及NCC評估核准建基地台設立，今年4月25日在民雄校區動工。施工後嘉大接獲民眾意見反應，4月30日即函文電信業者，針對民眾所提基地台設置之疑慮，需儘速處理並取得諒解。12日經各方代表協調結果，嘉大副校長楊德清表示，學校對基地台設置，無預設立場，完全予以尊重決定，並將在限期內請電信業者完成基地台拆除作業。

民雄農工校長鍾順水表示，嘉大顧及安全疑慮，將基地台遷建至離該校行政區、教學區最遠處，但卻最靠近校內機械科、電機科等專業教室，師生擔心受到影響，加上興建前嘉大未曾與學校及附近居民討論。學校日前已行文給國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ），希望暫緩發放使用執照。

嘉義大學楊德清副校長及總務處民雄總務組羅允成組長於5月12日上午9時與民雄農工師生代表、民雄鄉地方人士及5家電信業者等，在民雄農工召開基地台設置說明會，經各方代表表達訴求與意願，決定立即停工，並於6月30日前拆除基地台。

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