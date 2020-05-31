嘉大攜手廣積科技跨域產學合作　共建智慧農業戰情中心系統

▲嘉大艾群校長(右3)偕同校內一級主管與廣積科技股份有限公司林秋旭董事長(左3)、陳友南副董事長(左2)及同仁合影 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學與上櫃公司廣積科技股份有限公司簽署建置智慧農業戰情中心系統產學合作計畫。計畫將藉由嘉大農業發展專長搭配新興AIoT智慧物聯網技術，蒐集農業生產、肥培管理等資料，結合遠端監控系統進行農業大數據分析，探究農業生產最適化栽培條件，提供最佳決策方案，打造可視化智慧農業整合架構。

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▲嘉大提供室內草莓溫室，裝設廣積科技設計的智慧環境監控系統，將資料上傳至戰情中心資料庫進行研究分析 。（圖／嘉義大學提供）

嘉大艾群校長、楊德清副校長、產學營運及推廣處黃健政處及研發處徐善德研發長等一級主管；廣積科技股份有限公司由林秋旭董事長率領陳友南副董事長及李家富副總經理等成員出席簽約儀式。

▲嘉大艾群校長(右2)與廣積科技股份有限公司林秋旭董事長(左2)簽署產學合作契約 。（圖／嘉義大學提供）

嘉大百年來以農立校，因應智慧農業發展趨勢，計畫以結合廣積科技自動化控制技術及研發經驗，初期由嘉大提供草莓溫室，針對室內栽培場域，裝設廣積科技設計的智慧環境監控系統，並搭配IoT網路服務技術，透過廣積AGS100閘道器系統作為邊緣運算設備做資料蒐集，將草莓溫室內栽培作業環境參數，如環境中土壤、溫度或溼度等，上傳至戰情中心伺服器資料庫系統進行研究分析，建置農業資料庫。

此外，配合政府智慧城市發展政策，溫室內加設智慧電錶相關設備，將配置可由雲端操控作業之智能化自動噴灌系統，可節省人力澆灌及調控澆灌量。戰情中心設有廣積數位看板播放系統，能透過多螢幕顯示不同場域，進行同步監控作業。

艾群表示，該校具有豐厚農業專業知識，研發成果豐碩，2018年成立智慧農業中心，多年來持續專精於食安食農及智慧農業兩大研究方向，配合國家智慧農業政策發展，鎖定重點產業如蘭花、鳳梨、水稻、禽類、養殖(虱目魚、鱸魚)、乳牛、灌溉水(精準灌溉)，積極投入智慧農業生產、數位服務關鍵技術及產品研發與應用，鏈結AI技術發展，以業界需求為導向，研製農林漁牧業相關應用技術，期能透過產官學界合作，為智慧農業發展卯足全力。

廣積科技有限公司林秋旭董事長表示，該公司致力於推動各項智慧物聯網技術與應用，包含智慧製造、智慧零售、智慧農業及智慧醫療等解決方案，期能加速各種產業走向智慧化應用，對嘉大在農業研究上之專業技術與教學績效予以肯定，未來雙方將透過更多元合作方案，搭建合作契機，共創雙贏。

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