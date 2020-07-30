李登輝病逝北榮！台政客先後發文悼念...《環球時報》總編竟4字痛罵

▲胡錫進。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

前總統李登輝30日辭世，享耆壽98歲。消息震驚不少政壇人士，紛紛發文悼念。不過，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進竟發文痛罵，一個曾經在重要關頭推動台灣「去中國化」的關鍵政客，「我想說，這個人一定會在中國歷史上遺臭萬年。」

胡錫進晚間8點36分在微博發文稱，針對李登輝病亡，他認為同情一個離世的老年生命是正當的，但對一個曾經在重要關頭推動台灣「去中國化」的關鍵政客，「我想說，這個人一定會在中國歷史上遺臭萬年。」此外，他還強調，不會有台灣歷史，「只會有中國歷史下的台灣地方史」。

事實上，李登輝病逝的消息傳出後，中國多家官媒陸續報導，包含《新華社》、《環球網》、《人民日報》等等，而「李登輝病亡」也登上微博熱搜排行榜第一名，最高甚至有超過500萬次的搜尋量。

針對李登輝此前曾多次主張台灣獨立的言論，《環球時報》引述國台辦發言人表示，「這充分暴露了他錯亂的歷史觀、可恥的殖民奴化心態以及頑固堅持『台獨』主張、破壞兩岸關係發展、離間兩岸同胞感情的險惡用心，已經引起了兩岸同胞的強烈憤慨。歷史已經並將繼續證明出賣民族利益者絕無好下場，終究會被釘在歷史的恥辱柱上。」

▲李登輝晚間病逝。（圖／記者黃國霖攝）



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