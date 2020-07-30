快訊／臉書PO「終於死了」惹議　王炳忠：我對李登輝的論定就是黨奸國賊

▲新黨青年軍王炳忠。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

前總統李登輝30日晚間19時24分病逝台北榮總，享耆壽98歲。新黨發言人王炳忠立刻在臉書發文「終於死了」，引起網友正反討論。王炳忠進一步表示，人死為大是對喪儀葬禮的尊重，生前尚且要接受公評，死後當然要蓋棺論定，並說自己對他的「論定」就是「黨奸國賊」，不過王炳忠也強調，這是他的個人意見，並不代表新黨。

王炳忠第一時間在臉書發文「終於死了」引發網友議論。王炳忠說，「歷史人物，死就是死，有人把他捧上天，也有人對他敗壞國家非常痛恨，事實就是大家在等他到底何時死，不必虛偽，人都會有一死。」

▲王炳忠臉書發文惹議。（圖／翻攝王炳忠臉書）

王炳忠強調，人死為大是對喪儀葬禮的尊重，但李登輝領導中華民國及中國國民黨十二年，影響台灣前途甚大，生前尚且要接受公評，死後當然要蓋棺論定。

王炳忠表示，自己對他的「論定」就是「黨奸國賊」，對於國民黨，他引進黑金勢力到中央，是比「兩國論」對國民黨更傷的腐化，民進黨高舉反黑金在2000年奪得政權，卻又崇拜李登輝為「台灣之父」整個錯亂！對中華民國，他在兩岸開始接觸談判的關鍵時代，錯失台灣主導兩岸和統的最好契機，反而開啟「去中國化」工程，失敗的「教改」更禍延子孫，使原本創造經濟奇跡的台灣從此沉淪。李登輝的「台獨」路線，核心前提就是「中國會崩潰」，結果至今大陸越來越富強，台灣卻白白錯過從我出生（1987）以來的三十餘年！

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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