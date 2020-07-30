快訊／「二月政爭分裂國民黨」　吳敦義637字憶李登輝：一日長官，終身長官

▲前總統李登輝。（圖／資料照）



記者羅婉庭／台北報導

前總統李登輝於30日晚間19點24分病逝，享耆壽98歲。前國民黨主席吳敦義比表示，李登輝先生於今夜98年的人生之路，雖然聽聞李前總統病情不樂觀已有多日，但今天晚間傳來台北榮總證實他病逝的消息，更已與李總統「零互動」，基於「一日長官，終身長官」之情，心情依然難免沈痛，並用637字回憶李登輝。

吳敦義透過臉書發文悼念李登輝，表示李前總統在位12年餘，對台灣民主及兩岸關係都有一定的影響，國人對其作為有不同的評價、褒貶不一。

吳敦義表示，李前總統擔任台北市長時，他仍是台北市議員，所以在台北市政問題上曾有交集。其後，李登輝出任台灣省主席，他則當選南投縣長，在縣政建設上亦獲李主席諸多補助。再後來，李登輝接任中華民國總統兼國民黨主席，前後任命他為國民黨台北市黨部主委以及高雄市長，對敦義有所提拔，敦義自然心存感激。

吳敦義說，不過李登輝後來在國民黨主流、非主流的「二月政爭」，以及處理釣魚台與兩岸問題，被認為似乎並未站在大是大非的公正立場，而有流於意識形態之傾向，致而造成國民黨的分裂甚至丟失政權，很多國民黨員或支持國民黨的中間選民，至今對李頗有微詞。

吳敦義舉例，「國統會」是1990年10月李前總統擔任國家元首所成立，成立目的即是為兩岸統一做準備；但他於1999年7月9日接受德國之聲錄影專訪時，卻提出兩岸是「特殊國與國的關係」之主張，亦即所謂的「兩國論」，引發兩岸關係的空前緊張，諸如此類矛盾或反覆不一的政策主張，都令很多國人有相當強烈不同的意見。

吳敦義說，他自1998年卸任高雄市長職務後，與李前總統形同是「零互動」，但基於「一日長官，終身長官」之情，對於李前總統病故，心裡不免感慨諸多。昔人已去，是非對錯就留待後人說，也請李前總統夫人與家人節哀保重。