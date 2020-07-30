快訊／「民主先生」辭世　台聯：盼國人秉持李登輝精神繼續努力

記者黃巈禾／台北報導

前總統李登輝30日晚間在台北榮總辭世，「台灣團結聯盟」代理主席周倪安在聲明中除了表示不捨，也盼國人秉持李登輝精神繼續努力。

▲前總統李登輝。（圖／資料照）

周倪安表示，敬愛的前總統李登輝先生辭逝，令人哀痛，回顧李前總統主政期間，以堅定的宗教信仰廢除動員戡亂、修改憲法、推動總統直選及國會改革、完成政黨輪替，為台灣民主化的締造者，堪稱「民主先生」。

周倪安指出，於此台灣民主尚未成熟，來自中國的威脅尚未消彌之際，和藹可親的「阿輝伯」竟蒙主寵召，不啻為所有台灣人之損失，做為李前總統一手催生的「台灣團結聯盟」，除對李前總統離我們而去深感不捨之外，更盼望深愛台灣的國人，秉持李前總統的堅毅精神，繼續努力，使台灣的民主更臻成熟，主權得以圓滿，僅代表「台灣團結聯盟」向李前總統致誠摯的哀悼之意，並請夫人及家屬節哀。天佑台灣！

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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